Prima zi de negocieri dintre Ucraina, Rusia şi Statele Unite s-a încheiat cu bombardamente! Peste noapte, armata lui Putin a atacat cele mai mari două oraşe din Ucraina. Cel puţin o persoană a murit la Kiev, iar mai mulţi civili au fost răniţi. Discuţiile de la Abu Dhabi vor fi reluate astăzi. Deocamdată, Zelenski spune că e prea devreme pentru concluzii. Întâlnirea a avut loc la o zi după ce Vladimir Putin a purtat tratative la Moscova cu oamenii lui Donald Trump. Ambele tabere au explicat că mai există un singur lucru care stă în calea unui acord, problema teritoriilor din estul Ucrainei.

Primele explozii s-au auzit cu puţin după miezul nopţii. Rachetele şi dronele lansate de Vladimir Putin asupra Kievului au lovit mai multe blocuri şi cartiere. Cel puţin o persoană a murit, iar alte patru au avut nevoie de îngrijiri medicale. Şi Harkov a fost ţinta atacurilor de peste noapte.

Bombardamentul vine în pline negocieri de pace între Ucraina - Rusia şi Statele Unite, la Abu Dhabi. Prima zi de discuţii s-a încheiat fără să fie oferite prea multe detalii.

"Este încă prea devreme pentru a trage concluzii privind negocierile de ieri. [...] Este necesar ca nu doar Ucraina să îşi dorească încheierea acestui război şi obţinerea unei securităţi complete, ci ca o dorinţă similară să apară, într-un fel sau altul, şi în Rusia", a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru postul NBC News că reuniunea de ieri a fost totuşi productivă. Discuţiile urmează să fie reluate astăzi, pentru a doua şi ultima zi.

"Reprezentanţii ucraineni îmi raportează aproape în fiecare oră. […] Ar trebui să obţină acum cel puţin unele răspunsuri din partea Rusiei. Principalul lucru este ca Rusia să fie pregătită să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început", a explicat liderul ucrainean.

Discuţiile de la Kremlin s-au încheiat fără niciun rezultat

La Kremlin, Vladimir Putin i-a primit pe emisarul special american Steve Witkoff şi pe ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Discuţiile au durat patru ore, dar s-au încheiat fără un rezultat concret. Preşedintele rus refuză pacea până ce nu primeşte teritoriile din est, inclusiv cele pe care armata lui nu a reuşit să le cucerească.

"S-a reiterat că, fără a rezolva problema teritorială, [...] nu există nicio speranţă de a se ajunge la o înţelegere pe termen lung", a spus consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Uşakov.

Noile tratative au loc la insistenţa lui Donald Trump, care s-a văzut la Davos cu Volodimir Zelenski.

"Au fost momente când Putin nu a vrut să facă o înţelegere, momente când Zelenski nu a vrut să facă o înţelegere. Şi au fost momente opuse. Acum cred că amândoi vor să facă o înţelegere", a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Kievul şi Budapesta, război al declaraţiilor

În paralel, preşedintele ucrainean duce un război al declaraţiilor şi cu premierul maghiar Viktor Orban, pe care l-a acuzat că serveşte intereselor ruse în interiorul Uniunii Europene.

"Fiecare Viktor care trăieşte pe bani europeni în timp ce încearcă să vândă interese europene merită o palmă peste cap", a spus Volodimir Zelenski.

"Cred că în următorii 100 de ani nu va exista un Parlament în Ungaria care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană", a fost declaraţia premierului Ungariei, Viktor Orban.

Ieri, Uniunea Europeană a trimis generatoare în valoare de aproape 4 milioane de euro.

"Stăpânul vostru din Moscova nu va rezista 100 de ani, nici dacă aţi fi gata să îi donaţi toate organele", a declarat Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe.

