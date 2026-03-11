Rusia se îndreaptă spre Africa pentru soldaţi. Mii de africani luptă deja în Ucraina de partea Rusiei

Încet, fără tragere de inimă, soldații încep să danseze. Un bărbat înalt, vorbitor de limbă rusă, care pare a fi comandantul lor, râde și cere să se dea muzica mai tare, îndemnându-i pe cei din grup să danseze cu el. Vincent Odhiambo, un kenyan în vârstă de 28 de ani, care a filmat scena cu telefonul său, spune că aceasta a fost cu o zi înainte ca unitatea sa de armată să ajungă pe linia frontului în estul Ucrainei, în iulie. Odhiambo spune că toți soldații văzuți dansând în videoclip au fost uciși curând în luptă. În afară de comandant, toți erau africani.

Odhiambo este unul dintre miile de africani care au luptat în războiul din Ucraina, unde ambele părți au folosit luptători străini de când Vladimir Putin a lansat invazia la scară largă în 2022, relatează The Economist.

Ucraina estimează numărul cetățenilor africani înrolați în prezent în armata rusă la 1.780 din 36 de țări, dar probabil că sunt mai mulți. Agenția de informații din Kenya estimează că peste 1.000 de kenyeni au fost implicați în război, 89 fiind încă pe linia frontului. Deși unii africani prinși în război au experiență militară și este posibil să fi plecat să lupte voluntar, mulți spun că au fost recrutați cu forța sub pretexte false. În Kenya, Odhiambo spune că o agenție numită Global Face Human Resources i-a promis un loc de muncă civil în Rusia, zboruri și viză gratuite, plus un bonus de angajare în valoare de peste 10.000 de dolari. Totuși, la sosirea în Sankt Petersburg, al doilea oraș al Rusiei, i s-a oferit opțiunea de a semna un contract cu armata rusă sau de a plăti 2,4 milioane de ruble (31.000 de dolari) pentru a pleca. Pe 26 februarie, fondatorul kenyan al agenției a fost acuzat de trafic de persoane.

Povești despre recrutori care vizează tineri săraci, adesea șomeri, au apărut pe tot continentul. În Accra, capitala Ghanei, un recrutor ar fi perceput victimelor taxe inițiale mari și ulterior le-a dedus 130.000 de ruble din salariile lunare. La fel ca dl. Odhiambo, aceștia spun că au fost obligați să semneze contracte militare pe un an în limba rusă (pe care nu o înțelegeau) și au fost instruiți doar o săptămână înainte de a fi trimiși pe front. Rusia, în special, "face tot posibilul să profite de oamenii care caută locuri de muncă și pășuni mai verzi", spune Samuel Okudzeto Ablakwa, ministrul de externe al Ghanei.

Rusia se îndreaptă către Africa pentru că are nevoie de forță de muncă. Există dovezi solide care sugerează că armata sa pierde mai mulți oameni decât poate recruta, cu rate de dezertare la un nivel record. Fără a recurge la mobilizarea generală, lucru pe care Vladimir Putin a fost până acum reticent să îl facă, "le este foarte dificil să găsească oameni suplimentari", spune Oleh Bielokolos, fost diplomat și director al Centrului pentru Studii Naționale de Reziliență din Ucraina.

Șansele de supraviețuire sunt mici pentru oricine este aruncat în război. Câțiva africani își termină contractul și primesc rezidența în Rusia. Odhiambo a fost spitalizat și trimis înapoi în Kenya. Însă, conform unei estimări, până la 42% dintre luptătorii străini sunt uciși în termen de patru luni de la înrolarea în armata Rusiei. Cel puțin 55 de ghanezi au murit, spune Ablakwa.

Un purtător de cuvânt al ministerului ucrainean de externe spune că cea mai bună soluție pentru recruții africani este predarea: "Îi tratăm ca victime ale regimului Putin... dacă sunt deja în armată, îi încurajăm să devină prizonieri de război."

Guvernele africane încep să devină mai înțelepte. Guvernul Kenyei a închis sute de agenții de recrutare fără licență și a cerut Rusiei să înceteze să-și recruteze cetățenii. Săptămâna trecută, Ablakwa s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pentru a face lobby pentru eliberarea a doi prizonieri de război ghanezi și pentru a forma ceea ce ministrul de externe numește o "coaliție internațională a celor dispuși" pentru combaterea traficului de persoane.

Și Rusia pare să aibă îndoieli. Războiul său se bucură încă de sprijin în Africa. Cu toate acestea, un nou sondaj realizat de Afrobarometer, un institut de sondaje, constată că opiniile pozitive despre Rusia sunt inferioare celor din America și China. Conform iStories, o publicație rusă de investigații aflată în exil, Rusia a întocmit o listă cu 36 de țări "prietene", inclusiv țări africane, unde recrutorii nu au voie să caute luptători. Astfel de interdicții s-ar putea să nu fie aplicate. Însă acestea sugerează că Rusia se teme că moartea africanilor în războiul său ar putea să o coste sprijinul african.

