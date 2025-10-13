Antena Meniu Search
Dmitri Medvedev face noi ameninţări: "Consecinţele ar putea fi grave, în special pentru Donald Trump"

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat luni că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar putea avea consecințe grave "pentru toată lumea, în special pentru Trump".

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 13:14
Dmitri Medvedev face noi ameninţări: "Consecinţele ar putea fi grave, în special pentru Donald Trump"

Declarațiile lui Medvedev au venit după ce Donald Trump a declarat duminică: "S-ar putea să îi spun lui Putin că, dacă războiul nu se încheie, este foarte posibil să oferim Ucrainei Tomahawkuri. Poate o vom face, poate nu".

Printr-un mesaj publicat luni pe telegram, Medvedev a precizat că nu există modalități de a a distinge între rachetele Tomahawk cu focoase convenționale și cele nucleare odată ce sunt lansate. "Cum să răspundă Rusia?", a notat Medvedev, conform Reuters.

Medvedev a calificat afirmațiile lui Trump drept "o altă amenințare goală", amintind episodul din august, când Trump a susținut că a trimis două submarine nucleare în apropierea Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cazul în care SUA ar furniza rachetele Tomahawk ce au o rază de până la 2.500 de km, Ucraina le-ar folosi strict împotriva țintelor militare.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat anterior că furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea afecta grav relațiile dintre SUA și Rusia.

