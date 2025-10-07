Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump: "Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel"

Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

Dmitri Medvedev în ironizează pe Donald Trump: "Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel" - Profimedia

Preşedintele american declarase luni că este deja înclinat să ia o anumită decizie cu privire la livrările de rachete cu rază lungă de acţiune "Tomahawk", dar a spus că mai întâi vrea să afle ce anume se planifică la Kiev. Trump nu a dezvăluit ce decizie este înclinat să ia.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a "luat o decizie" în această privinţă.

În iulie, Donald Trump şi Dmitri Medvedev au mai intrat într-o polemică de la distanţă. Iritat de retorica "periculoasă", Trump i-a spus lui Medvedev să "aibă grijă ce spune", după ce aliatul lui Putin ameninţase cu arma nucleară rusă.

