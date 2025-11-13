Video Doi fraţi români au devenit carabinieri în Italia. Tatăl lor a plecat din România imediat după Revoluţie
Doi fraţi de origine română şi-au văzut visul cu ochii. Ei au absolvit în aceeaşi zi şcoala de carabinieri şi vor servi în provincia italiană Varese.
Cei doi tineri, de 24 şi 21 de ani, sunt copiii unui român care a plecat din România imediat după Revoluţie şi s-a stabilit din 1997 în Italia.
Fraţii Surdu spun că şi-au descoperit vocaţia atunci când în timpul jocurilor " de-a hoţii şi vardiştii", alegeau de fiecare dată să fie de partea legii.
