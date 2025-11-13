Antena Meniu Search
Video Doi fraţi români au devenit carabinieri în Italia. Tatăl lor a plecat din România imediat după Revoluţie

Doi fraţi de origine română şi-au văzut visul cu ochii. Ei au absolvit în aceeaşi zi şcoala de carabinieri şi vor servi în provincia italiană Varese.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 14:18

Cei doi tineri, de 24 şi 21 de ani, sunt copiii unui român care a plecat din România imediat după Revoluţie şi s-a stabilit din 1997 în Italia.

Fraţii Surdu spun că şi-au descoperit vocaţia atunci când în timpul jocurilor " de-a hoţii şi vardiştii", alegeau de fiecare dată să fie de partea legii.

romania italia carabinieri
