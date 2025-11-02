Video Doi morți și 15 răniți în urma unui schimb de focuri între două familii rivale din Grecia
Un adevărat măcel a avut loc în Grecia, pe insula Creta, frecventată de turiști români: cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui schimb de focuri între două familii rivale.
Măcel în Grecia, pe una dintre cele mai frecventate insule de români: Creta. Cel puţin două persoane au murit şi alte 15 au fost rănite într-un sat în urma unui schimb de focuri între două familii.
Presa locală susţine că s-au tras mii de gloanţe. Locuitorii s-au baricadat în case şi au fost martori la scenele terifiante.
Totul s-a oprit abia după ce forţele speciale au intervenit. Atacul ar fi fost provocat de nişte tensiuni între familii, după ce una a cumpărat o casă într-o zonă dominată de cealaltă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰