Video Doi morți și 15 răniți în urma unui schimb de focuri între două familii rivale din Grecia

Un adevărat măcel a avut loc în Grecia, pe insula Creta, frecventată de turiști români: cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui schimb de focuri între două familii rivale.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 10:01

Măcel în Grecia, pe una dintre cele mai frecventate insule de români: Creta. Cel puţin două persoane au murit şi alte 15 au fost rănite într-un sat în urma unui schimb de focuri între două familii.

Presa locală susţine că s-au tras mii de gloanţe. Locuitorii s-au baricadat în case şi au fost martori la scenele terifiante.

Totul s-a oprit abia după ce forţele speciale au intervenit. Atacul ar fi fost provocat de nişte tensiuni între familii, după ce una a cumpărat o casă într-o zonă dominată de cealaltă.

