Un adevărat măcel a avut loc în Grecia, pe insula Creta, frecventată de turiști români: cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui schimb de focuri între două familii rivale.

Presa locală susţine că s-au tras mii de gloanţe. Locuitorii s-au baricadat în case şi au fost martori la scenele terifiante.

Totul s-a oprit abia după ce forţele speciale au intervenit. Atacul ar fi fost provocat de nişte tensiuni între familii, după ce una a cumpărat o casă într-o zonă dominată de cealaltă.

