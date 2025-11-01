Atac armat în Creta, pe fondul unei posibile vendete între familii: doi oameni ucişi şi alţi 10, răniţi

Două persoane au fost ucise și cel puțin zece rănite, sâmbătă, pe insula Creta, într-un schimb de focuri violent care, potrivit presei elene, citată de News.ro, ar avea legătură cu o vendetă între familii. Incidentul a avut loc în satul Vorizia, unde atacatorii au tras asupra mai multor case.

Două persoane, dintre care o femeie de 50 de ani, au fost ucise după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul asupra unor case din satul central Vorizia, la aproximativ 52 de kilometri sud-vest de capitala insulei, Heraklion, potrivit aceleiaşi surse.

Aproximativ zece persoane au fost rănite, a precizat agenţia.

Potrivit ANA, incidentul a avut loc la câteva ore după ce o casă în construcţie a fost ţinta unui dispozitiv exploziv.

Poliţişti înarmaţi au securizat zona pentru a supraveghea evacuarea răniţilor cu ambulanţele, a informat televiziunea publică ERT.

Deţinerea ilegală de arme de foc este foarte răspândită în Creta, iar vendetele sunt frecvente. Duminică, un tânăr de 23 de ani a împuşcat mortal un bărbat de 52 de ani în timpul unei petreceri săteşti în vestul Cretei.

