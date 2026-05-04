Atac armat la o petrecere din Oklahoma. Cel puțin zece răniți, agresorul este de negăsit

Cel puțin zece persoane au fost rănite într-un atac armat produs duminică seară, la o petrecere organizată în apropiere de Oklahoma City. Incidentul a avut loc într-o zonă de agrement frecventată de localnici, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea fi mai mare. Până în acest moment, niciun suspect nu a fost reținut.

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 10:41
Zece persoane rănite după un atac armat la o petrecere lângă Oklahoma City - Profimedia

Conform poliţiei, numărul răniţilor în atacul armat, care a avut loc o petrecere de pe un lac din apropiere de oraş, ar putea fi mai mare decât cele zece persoane transportate la spital de echipele de salvare. Potrivit Reuters, citat de Agerpres, alte victime se îndreaptă singure spre a primi tratament.

Niciun suspect nu a fost reţinut în urma atacului care a avut loc imediat după ora 21:00 la o petrecere de la Lacul Arcadia, a precizat departamentul de poliţie din oraşul Edmond, la nord-est de Oklahoma City, într-un comunicat publicat pe X. Deocamdată poliţia nu a oferit alte detalii.

Acest lac din estul oraşului Edmond este popular pentru activităţi recreative precum pescuit, camping şi picnicuri.

atac armat sua petrecere raniti suspect ancheta
