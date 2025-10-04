Doi morți și cinci răniți într-un atac armat la Nisa. Autoritățile suspectează o reglare de conturi

Două persoane au fost ucise și alte cinci rănite, unele grav, într-un atac armat produs vineri seara la Nisa, în sudul Franței. Autoritățile suspectează o reglare de conturi între bande implicate în traficul de droguri, iar poliția este în căutarea atacatorilor care au folosit arme automate, relatează DPA, citat de Agerpres.

O operaţiune a poliţiei pentru căutarea autorilor atacului era în desfăşurare.

O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autorităţile franceze.

Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri şi că în atac au fost folosite arme automate.

El a cerut o creştere a prezenţei poliţiei în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forţe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la faţa locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracţiuni violente, a declarat prefectura. Potrivit presei franceze, suspecţii sunt în continuare căutaţi de poliţie.

