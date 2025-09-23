Doi români arestați în Grecia pentru spionaj. Aveau pe telefoane poze cu Baza Navală de la Salamina

Doi cetățeni români au fost reținuți luni după-amiază în Grecia pentru spionaj, a anunțat Paza de Coastă. Cei doi bărbați, în vârstă de 22 și 52 de ani, aveau pe telefoanele mobile fotografii cu o importantă bază navală din Grecia, situată pe insula Salamina, în apropiere de Attica.

Vizita din 2014 a ministrului grec al apărării la baza din Salamina, Grecia - Ministerul Grec al Apărării

Paza de Coastă, citată de presa din Grecia, a anunțat că a fost alertată de Marina Militară, care i-a observat pe cei doi bărbați la bordul unei bărci turistice ce naviga în strâmtoarea dintre continent și insula Salamina.

Trei telefoane mobile și sume de bani, confiscate

La percheziții, Paza de Coastă a găsit fotografii ale bazei navale în telefoanele lor mobile. Cei doi bărbați, în vârstă de 52 și 22 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de spionaj și duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, relatează protothema.gr.

Ofițerii le-au confiscat trei telefoanele mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari, iar barca pe care se aflau a fost dusă la țărm pentru efectuarea unei verificări amănunțite a documentelor de transport.

Ce este Baza Navală Salamina

Baza navală Salamina este cea mai mare din Marina Elenă. Acolo se află majoritatea navelor sale, precum și multe dintre serviciile sale administrative, de instruire și de sprijin.

Baza, situată la aproximativ doi kilometri de coasta portului Pireu din Atena, are aproximativ 10.000 de angajați militari și civili.

Comunicatul Pazei de Coastă

"În cursul după-amiezii de ieri, Autoritatea Portuară din Salamina a fost informată cu privire la existența unei ambarcațiuni profesionale - turistice (E/P-T/R) sub pavilion elen, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul din apropierea bazei navale și care a fost interceptată de o navă a Marinei Elene.

În urma unui control efectuat de echipajul unei nave de patrulare a Gărzii de Coastă (L.S.-EL.AKT.), care s-a deplasat la fața locului, s-a constatat că cei menționați, în vârstă de 22 și 52 de ani, aveau în telefoanele mobile pe care le dețineau materiale fotografice ale Baza Navală din Salamina.

Cei doi străini au fost conduși la Căpitănia Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (Spionaj). În plus, au fost confiscate trei telefoane mobile, sumele de 4.700 de euro și 400 de dolari, iar ambarcațiunea lor E/P-T/R a fost condusă în portul Paloukia din Salamina pentru efectuarea unui control amănunțit al documentelor de navigație".

