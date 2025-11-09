Doi români, răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunţul MAE

Doi români au fost răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul, a transmis, dumincă, ministrul de Externe Oana Ţoiu. Cei doi făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.

”Azi noapte, în piaţa Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, au fost răniţi uşor”, anunţă ministrul de Externe pe pagina sa de Facebook.

Cazul a ajuns în atenţia Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgenţă al româncei care îi însoţea. Femeia nu a fost rănită .

”O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături prin asistenţa consulară necesară”, conchide Ţoiu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anunţul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, prrecizează că a fost sesizat la data de 8 noiembrie 2025, printr-un apel pe telefonul de urgenţă, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.

Reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul s-au deplasat de urgenţă la locul unde a avut loc atacul, pentru acordarea asistenţei consulare şi în vederea obţinerii unor detalii relevante cu privire la circumstanţele producerii incidentului.

Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea şi se află în afara oricărui pericol. Ancheta autorităţilor turce este în desfăşurare. Reprezentanţii oficiului consular menţin legătura cu cetăţenii români şi vor continua să le acorde acestora asistenţă consulară, conform competenţelor.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul: +90 212.358.0516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al consulatului general: +90 533.542.0695.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰