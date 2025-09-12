Doi studenţi de la Universitatea Cornell din New York au stârnit revoltă după ce au împuşcat un urs negru de 54,5 kilograme, l-au transportat în campus şi l-au tranşat chiar într-una dintre clădirile de cazare ale universităţii, au relatat joi autorităţile locale, citate de EFE. Incidentul a dus la o plângere din partea comunităţii, însă autorităţile au stabilit că vânătoarea a fost legală, potrivit Agerpres.

Doi studenți au ucis un urs și l-au tranșat în campusul universității, în SUA. Autoritățile susţin că e legal - Shutterstock

Studenţii au ucis sâmbătă un urs negru de 54,5 kg şi apoi au transportat animalul la una dintre unităţile de cazare oficiale ale universităţii "pentru procesare", a declarat Departamentul de Poliţie din Ithaca, un oraş cu doar 35.000 de locuitori unde se află campusul principal, scrie Agerpres.

Poliţia a adăugat că, a doua zi, duminică, a fost depusă o plângere împotriva studenţilor, dar în cele din urmă nu au fost formulate acuzaţii oficiale.

Instituţia academică, membră a prestigioasei asociaţii a opt universităţi private cunoscută sub numele de Ivy League, a declarat că studenţii aveau licenţe de vânătoare valabile emise de statul New York şi că au ucis legal animalul. Imagini publicate pe Reddit arată animalul aşezat pe o masă, lângă frigider, jupuit de blană şi tranşat.

Cazul nu intră sub incidența legii

Un anchetator de la Departamentul de Conservare a Mediului din New York (DEC), care supraveghează vânătoarea în acest stat, a vizitat universitatea duminică şi nu a constatat nicio încălcare a legilor aplicabile în Subregiunea 4, unde a fost vânat ursul.

Animalul a fost împuşcat într-o regiune care include comitatele Delaware, Otsego, Albany, Columbia, Greene, Montgomery, Rensselaer, Schoharie şi Schenectady, potrivit DEC.

Ursul este animalul ales de Universitatea Cornell drept simbol, iar majoritatea produselor serigrafiate pe care le vinde, precum şi echipele sportive, au ca logo principal imaginea unui urs.

