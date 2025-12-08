Vânătoare fără limite. Locuitorii din jurul Capitalei se plâng că sunt terorizaţi de focuri de armă zi şi noapte şi acuză autorităţile că nu intervin. Legea permite vânătorului să tragă şi în intravilanul localităţilor, chiar şi lângă case, pentru că nu e stabilită o distanţă minimă faţă de imobile.

Zgomotele asurzitoare făcute de armele vânătorilor care împuşcă fazani, căprioare sau iepuri de câmp i-au băgat în sperieţi pe locuitorii din Corbeanca.

"Ne trezim în curte cu bubuituri. Am văzut doi vânători, când i-am întrebat dacă au autorizaţie, mi-au spus să mă duc în casă. […] Avem un vecin căruia chiar pisica i-a fost lovită de o alice şi este în operaţie" a povestit o tânără.

Vânătorii trag cu arma chiar lângă gardurile localnicilor

Localitatea Corbeanca face parte din fondul de vânătoare a două asociaţii, care şi emit autorizaţii pentru Pădurea Petreşti şi câmpurile din zonă. Oamenii se plâng că de multe ori vânătorii trag cu arma chiar lângă gardurile lor.

"Sunt (n.r. oameni) care merg cu bicicleta, care ies la plimbare cu câinii, adică deja suntem în zonă rezidenţială. Nu mai putem spune că vorbim de o zonă în care se practică vânatul, deşi ea aşa figurează" a explicat primarul din Corbeanca, Ştefan Apăteanu.

Localnicii acuză că agenţii de poliţie nu răspund sesizărilor

S-au făcut sesizări şi la poliţie, însă agenţii de cele mai multe ori nu îşi fac apariţia, acuză localnicii.

"La poliţie când am sunat, mi s-a spus că a mai sunat cineva înainte şi că există deja sesizare şi că trimit maşină, nu a venit nimeni" a povestit o tânără.

"Poliţiştii s-au deplasat la locaţia indicată, însă nu au fost identificate persoane sau activităţi care să confirme aspectele semnalate" a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, Andreea Balaş.

Problema ţine şi de legislaţie

Problema în lege este faptul că nu există o distanţă minimă faţă de locuinţe pentru a practica vânătoarea. Tema a fost abordată şi în Parlament, însă momentan nu s-a găsit un numitor comun.

"Vânătorii spuneau la un moment dat că de fapt şi de drept ei sunt responsabili şi că ei oricum nu se apropie de locuinţe, dar după cum aţi văzut, [...] se apropie. [...] Ei s-au mai plâns la un moment dat că nu ar putea să calculeze distanţa respectivă" a explicat consilierul local Mădălin Bodron.

"Nu e normal să vezi peste gard oameni plimbându-se cu puşca în mână după fazani sau după alte vietăţi" a mai spus Ştefan Apăteanu.

În Voluntari, vânătorii trag cu arma chiar peste drum de blocuri

În Voluntari, situaţia este la fel. Vânătorii trag cu arma în Pădurea Băneasa, chiar peste drum de blocurile de locuinţe.

"Stăm cu geamurile şi uşile închise şi se aud foarte puternic, ca şi cum ar fi nişte explozii. [...] Vin din partea aceea, dinspre pădure" a mai explicat o localnică.

În Austria, vânătorii sunt obligaţi să respecte o distanţă de cel puţin 300 de metri faţă de locuinţe, în timp ce în Italia, legea permite împuşcarea vânatului la o distanţă minimă de 50 de metri de drumurile publice şi de calea ferată.

Bogdan Dinu

