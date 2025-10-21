Doliu în lumea şahului: marele maestru Daniel Naroditsky a murit la 29 de ani. Ultimul videoclip de pe YouTube

Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit pe neașteptate la vârsta de 29 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat emis luni de clubul său, Centrul de Șah Charlotte. Apropiaţii săi nu au precizat nicio dată și nicio cauză a decesului.

Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea doar 29 de ani.

Daniel Naroditsky a murit la 29 de ani

"Familia Naroditsky anunţă cu tristeţe vestea neaşteptată a decesului lui Daniel”, se arată într-o declaraţie transmisă de clubul lui Naroditsky, Charlotte Chess Center, pe X pe 20 octombrie. "Daniel era un jucător de şah talentat, educator şi membru îndrăgit al comunităţii de şah. Vă rugăm să respectaţi intimitatea familiei în acest moment de doliu.”

Daniel Naroditsky, care a crescut în zona Bay Area, s-a remarcat în comunitatea şahistă încă de la o vârstă fragedă, câştigând secţiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Şah pentru Tineret în 2007. A publicat o carte, Mastering Positional Chess, în 2010, la vârsta de 14 ani.

Doliu în lumea şahului. Cine a fost Daniel Naroditsky

În 2013, a câştigat Campionatul Junior al SUA, iar la sfârşitul anului a obţinut titlul de mare maestru. În 2014, a primit Samford Chess Fellowship, unul dintre cele mai importante premii pentru tinerii maeştri americani de şah.

În următorul deceniu, Naroditsky a continuat să concureze în Campionatele SUA de şah şi a fost clasat în mod regulat printre cei mai buni 200 de jucători din lume.

Daniel Naroditsky avea, de asemenea, peste 484.000 de abonaţi pe canalul său de YouTube, unde transmitea în direct partidele sale de şah, însoţite de comentarii.

Ultimul clip postat de Daniel Naroditsky pe YouTube

Pe 17 octombrie, a postat ultimul său videoclip pe contul său - primul după câteva săptămâni - după ce le-a spus urmăritorilor săi că "ia o pauză creativă”.

