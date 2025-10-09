Antena Meniu Search
Dolly Parton după zvonurile despre starea ei de sănătate: "Nu sunt moartă încă”. De ce boală suferă

Dolly Parton a publicat un videoclip în care le spune fanilor "Nu mor", la o zi după ce sora ei a cerut publicului să se roage pentru ea, stârnind îngrijorări cu privire la sănătatea vedetei country americane, potrivit BBC.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 08:52
Dolly Parton

"Știu că în ultima vreme toată lumea crede că sunt mai bolnavă decât sunt. Par bolnavă? Muncesc din greu", a spus muziciana într-un videoclip postat miercuri pe Instagram, pe care l-a filmat în timp ce filma reclame pentru sala de concerte Grand Ole Opry din Nashville.

Videoclipul a apărut după ce sora ei și-a cerut scuze pentru că i-a speriat pe fani în prima sa postare pe Facebook despre sănătatea cântăreței.

Dolly Parton, în vârstă de 79 de ani, a fost recent forțată să se retragă de la un eveniment de la Dollywood după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi.

Artista trebuia să susțină șase spectacole la Colosseumul de la Caesars Palace din Las Vegas în decembrie. Dar ea a amânat concertele până în septembrie anul viitor, spunându-le fanilor că are nevoie de "câteva proceduri" pentru a face față "problemelor de sănătate" continue.

Pietrele la rinichi sunt o afecțiune frecventă, afectată de peste 1 din 10 persoane, conform specialiștilor. Pietrele la rinichi mai mari pot provoca dureri considerabile și pot duce la infecții și alte probleme dacă nu sunt tratate.

La începutul acestui an, Dolly Parton și-a pierdut soțul, Carl Dean, după aproape 60 de ani de căsnicie. Mai târziu, ea i-a dedicat o nouă melodie, "If You Hadn't Been There", memoriei sale. Muziciana este cel mai bine cunoscută pentru o serie de hituri country crossover, inclusiv Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 To 5 și Jolene.

