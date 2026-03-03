Nivelul de alertă de la Baza Deveselu, ridicat. Cât de departe pot lovi rachetele Iranului

Soldaţi la sol daca este nevoie şi un război care va dura oricât este necesar. Sunt declaraţiile lui Donald Trump, în timp ce conflictul din Orietul Mijlociu a ajuns în ziua a patra şi se extinde. După atacurile ordonate de la Washington, bilanţul victimelor creşte de la o oră la alta. Iranul avertizează şi ameninţă la rândul său că este pregătit pentru un război de lungă durată şi că oricine vrea să treacă prin Strâmtoarea Ormuz va fi aruncat în aer. În acest timp, UE ia în calcul activarea clauzei de apărare mutuală, după ce bază britanică din Cipru a fost lovită de o dronă. La nivel internaţional, NATO susţine poziţia americană, dar anunţă că nu se va implica direct.

A fost a patra noapte de foc în Orientul Mijlociu, iar declaraţiile recente ale liderilor implicaţi duc cu gândul la escaladare, mai degrabă, decât la un acord. Mai multe rachetele balistice iraniene, cu rază medie de acțiune echipate cu focoase cu muniție cu dispersie, au fost doborâte azi-noapte deasupra Israelului. Astfel de proiectile au fost utilizate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran în timpul atacurilor din luna iunie a anului trecut. Între timp, liderul de la Casa Albă nu ezită să lanseze o nouă serie de ameninţări.

"Încă de la început, am preconizat că patru, cinci săptămâni, dar avem capacitatea să continuăm mult mai mult. Cineva a zis „preşedintele vrea să termine repede, o să se plictisească“. Nu mă plictisesc, nu e nimic plictisitor. Nu, eu nu mă plictisesc. Dacă m-aş fi plictisi, nu aş mai sta aici, să fiu nevoit să trec iar prin asta", a declarat Donald Trump.

"Nu știu cât timp va dura. Avem obiective. Vom continua oricât de mult va fi nevoie pentru a atinge acele obiective. Și ne vom atinge acele obiective", spune Marco Rubio.

Departamentul de Stat îi îndeamnă pe cetățenii americani aflați în 14 țări din Orientul Mijlociu să "PLECE ACUM" prin intermediul mijloacelor de transport comerciale, deoarece există "riscuri ridicate de securitate". Țările incluse în listă sunt Bahrain, Egipt, Iran, Irak, Israel, Cisiordania și Gaza, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele Arabe Unite și Yemen.

La Baza Deveselu a fost ridicat nivelul de alertă

Ambasada SUA din Riad a fost atacată cu drone azi-noapte. Toate bazele militare americane sunt acum la nivel de alertă sporită. Şi la scutul antirachetă de la Deveselu a fost ridicat nivelul.

Potrivit experţilor militari, capacitățile cunoscute ale regimului de la Teheran nu includ lansatoare capabile să lovească marile capitale europene precum Paris, Londra, sau Berlin. Rachetele balistice iraniene cu cea mai lungă rază de acțiune pot călători între 2.000 km și 2.500 km. Asta înseamnă că regimul de la Teheran poate lovi ţinte inclusiv din ţara noastră, Bulgaria, Grecia sau Republica Moldova. Ţara noastră este protejată însă de scutul de la Deveselu, dezvoltat tocmai pentru a răspunde unui atac lansat de Iran.

Bilanţul morţilor creşte şi reprezentanţii americani spun ca au deja 6 decese în rândul soldaţilor săi. Ameninţări continuă şi din partea Iranului, care spun că vor scufunda nave, care încearcă să treacă Strâmtoarea Ormuz şi nu mai permit astfel exportul de petrol din această zonă.

În Arabia Saudită o rafinărie de petrol a fost ținta unui atac cu drone iraniene. Deocamdată, nu se cunoaşte numărul victimelor. Explozii au avut loc şi pe o platformă petrolieră din Emiratele Arabe Unite.

Primul stat din UE lovit de riposta iraniană

Cipru este prima ţară din Uniunea Europeană lovită de riposta iraniană. Dronele Iranului au zburat 1.900 de kilometri pentru acest atac, până aici, în sudul Ciprului, la baza Baza Akrotiri, ce aparţine armatei britanice. De la începutul conflictului, republica islamică nu şi-a menajat însă deloc vecinii din regiune. Una după alta, au fost lovite zece ţări: pe lângă Israel, au fost atacate ţinte din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Irak, Iordania, Oman şi Qatar. La listă se adaugă şi Israelul, marele duşman al Iranului.

60 de zboruri au fost anulate în Cipru, destinaţie extrem de populară şi în acest moment al anului. Aeroportul din Paphos a fost evacuat de urgenţă. Imediat, Grecia a trimis în sprijin două avioane de luptă şi două fregate, printre care una dotată cu un sistem antidrone.

Preşedinta Comisiei Europene a cerut tuturor ţărilor europene să fie în gardă. "De la energie la nuclear, de la transporturi la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente", spune Ursula von der Leyen.

Franța și Germania au înființat un grup de coordonare nucleară de rang înalt. "Am ordonat o creştere a numărului de focoase nucleare din arsenalul nostru. Pentru a pune capăt oricăror speculații", a declarat Emmanuel Macron. Între timp Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, este aşteptat să ajungă la Casa Albă.

