Donald Trump anunţă că va participa la funeraliile Papei Francisc: "Aşteptăm cu nerăbdare să fim acolo"

O lume întreagă e în doliu. Papa Francisc nu mai e. Liderul lumii catolice a murit ieri dimineaţă la Vatican, la 88 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Era în convalescenţă după pneumonia gravă care l-a ţinut 38 de zile în spital. Vestea neaşteptată a venit la mai puţin de 24 de ore după ce suveranul, primul Papă iezuit din istorie, a salutat mulţimea adunată la Vatican pentru slujba din ziua de Paşte. Pentru milioane de oameni este şi va rămâne liderul cu idei reformatoare, cu voce profundă, care ne-a arătat că nu există bariere legate de confesiune, etnie sau limbă.

Argentina, ţara natală a lui Jorge Bergoglio, aşa cum se numea Papa, a decretat şapte zile de doliu naţional. La Buenos Aires s-au aprins lumănări şi s-au înălţat rugăciuni pentru el. "A fost un reper al umanității pentru toată lumea și în special pentru Argentina. Sper să luăm aminte la mesajul lui și să ne unim ca popor".

Liderii mondiali şi-au prezentat şi ei omagiile. Într-o postare pe reţeaua sa, Donald Trump a anunţat deja că va veni la înmormântare. "Împreună cu Melania voi merge la funeraliile Papei Francisc, la Roma. Aşteptăm cu nerăbdare să fim acolo. Tocmai am semnat un ordin executiv prin care steagurile ţării noastre, toate, toate drapelele federale şi drapelele de stat să fie coborâte în bernă, în ​​onoarea Papei Francisc. Deci era un om bun, muncea din greu. A iubit lumea şi este o onoare să fac asta".

Şi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin a trimis un mesaj. "Papa a făcut multe, nu numai pentru turma lui, ci şi pentru întreaga lume". "Ne părăsește un mare om și un mare pastor a scris şefa guvernului italian", Giorgia Meloni. "Este o veste care ne întristează profund, pentru că ne părăsește un mare om și un mare pastor. Învățăturile și moștenirea sa nu se vor pierde. Îl salutăm pe Sfântul Părinte cu inimile pline de tristețe, dar știm că acum se află în pacea Domnului."

Un mesaj emoţionant a transmis şi Regele Charles, care s-a întâlnit cu Papa Francisc în urmă cu doar 2 săptămâni. "Prin munca sa și grija pentru oameni și planetă, a atins viețile unui număr uriaș de oameni. Trimitem din inimă condoleanțe Bisericii pe care a slujit-o cu nespus de multă hotărâre și nenumăraților oameni din jurul lumii care, inspirați de viața lui, vor jeli pierderea devastatoare a unui slujitor credincios al lui Isus Hristos". Casa Albă, în schimb, a postat un mesaj scurt. "Odihnește-te în pace, Papa Francisc" a scris echipa lui Donald Trump.

Testamentul Papei Francisc

Papa Francisc a lăsat clar rânduiala pentru înmormântare. Aseară la ora 8 trupul neînsufleţit al papei a fost depus în sicriu la reşedinţa sa din Casa Santa Marta. Un sicriu de lemn pentru aşa şi-a dorit, faţă de predecesorii săi care au fost îngropaţi în sarcofage din chiparos, plumb şi stejar. În ce priveşte înmormântarea, Papa Francisc şi-a dorit un ritual cât mai simplu. Vrea să fie înhumat în afara Vaticanului, în Bazilica Sfânta Maria din Roma, pentru a fi aproape de icoana sa preferată ce o reprezintă pe Fecioara Maria.

Mâine, trupul neînsufleţit al Suveranului Pontif va fi depus în Bazilica Sfântul Petru, unde credincioşii vor avea ocazia să-i aducă un ultim omagiu. Sicriul va rămâne aici pentru aproximativ trei zile. Presa italiană speculează deja că funeraliile ar putea fi programate sâmbătă, pe 26 aprilie. "Mormântul trebuie să fie din pământ, simplu, fără decorațiuni speciale și cu singura inscripție: Franciscus. Cheltuielile pentru pregătirea înmormântării mele vor fi acoperite din suma oferită de un binefăcător".

În lumea întreagă, clopotele Bisericilor Catolice au bătut de 88 de ori pentru a marca vârsta la care s-a stins Papa Francisc. Fostul tehnician chimist, născut la Buenos Aires din părinţi italieni, Bergoglio a fost pasionat de tango şi fotbal în tinereţe. A studiat filosofia, dar apoi l-a găsit pe Dumnezeu. "După ce m-am spovedit, am simţit că s-a schimbat ceva. Nu mai eram acelaşi. Am auzit ceva ca o voce, ca o chemare. Am fost convins că ar trebui să devin preot".

Numit cardinal în 2001, a impresionat o planetă întreagă după ce a spălat, sărutat şi binecuvântat 12 oameni bolnavi de SIDA într-un spital. Modestia i-a adus laude şi admiraţie. A avut o abordare fundamental diferită. La Roma, circula des cu metroul sau autobuzul. Locuia într-o garsonieră modestă din Vatican, unde primea des în vizită oameni obişnuiţi. A fost criticat după ce a spus că Biserica trebuie să ceară scuze homosexualilor pentru felul în care au fost trataţi și a comparat centrele de detenție ale migranților din Europa cu lagărele de concentrare.

A refuzat să se aşeze pe jilţul papal tradiţional, aurit, alegând un scaun simplu de pe care să asiste la slujbele curente. A renunţat la limuzina luxoasă şi la tradiţia papală cu pantofii Prada de 650 de euro şi a continuat să poarte încălţămintea sa simplă.

Un papă al premierelor

A fost primul papă din emisfera vestică, primul din America de Sud şi primul din ordinul iezuit. Papa Francisc a bifat premiere şi prin ideile reformatoare şi vizitele pe care le-a făcut în Mongolia sau Peninsula Arabică. "Dragostea lui Dumnezeu nu este pentru un grup restrâns de oameni, este pentru toată lumea. Ţineţi aceste cuvine în mintea şi inima voastră: toţi, toţi, cu nicio excepţie, după cum spune Domnul".

Decesul papei vine după mai multe săptămâni de suferinţă. În februarie a fost internat pentru o dublă pneumonie care l-a ţinut 38 de zile în spital.Din 2022 folosea un scaun cu rotile din cauza durerilor la genunchi. În ultimii ani a fost spitalizat de mai multe ori pentru o operaţie de colon, una de hernie şi o bronşită. Se lupta cu problemele respiratorii după ce o bucată dintr-un plămân i-a fost extirpată în tinereţe. Faptul că Papa Francisc a murit în prima zi din săptămâna luminată este interpretat ca fiind un semn divin. Se spune că cine moare în acestă perioadă, ajunge direct în rai.

