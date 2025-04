Momente-cheie din viaţa Papei Francisc

"În această dimineață, la ora 7:35, Episcopul Romei, Francisc, s-a întors în casa Tatălui. Întreaga sa viață a fost dedicată slujirii Domnului și a Bisericii Sale. Ne-a învățat să trăim valorile Evangheliei cu fidelitate, curaj și iubire universală, în special în favoarea celor mai săraci și marginalizați", a transmis Vaticanul.

Vestea morţii Papei Francisc a venit la mai puţin de 24 de ore după ultima apariţie publică a Suveranului Pontif. "Dragi fraţi şi surori, Paşte fericit! În faţa a 35.000 de oameni adunaţi în Piaţa Sfântul Petru de Paşte, Papa a salutat şi a binecuvântat mulţimea din balconul bazilicii. Vizibil slăbit, a rugat unul dintre cardinali să citească binecuvântarea Urbi et Orbi. În ultimul lui astfel de mesaj, Papa Francisc a cerut pace în Orientul Mijlociu. Gândurile mele se îndreaptă către populația și, în special, către comunitatea creștină din Gaza, unde teribilul conflict continuă să genereze morți și distrugeri. Fac apel către părțile beligerante: încetaţi focul, eliberaţi ostaticii".

Apoi, Suveranul Pontif a fost plimbat printre credincioşi cu Papamobilul. A fost cea mai lungă apariţie publică a Papei după cele 38 de zile petrecute în spital, unde a fost tratat pentru dublă penumonie. În aceeaşi zi, l-a primit câteva minute în audienţă şi pe JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite.

În perioada în care Papa Francisc a fost internat, mii de oameni au depus flori şi s-au rugat în faţa spitalului, ca semn al dragostei de care se bucura în rândul credincioşilor cel poreclit "Papa celor abandonaţi".

Pentru italienii de rând, vestea a fost un adevărat şoc. "Am auzit de la televizor, este o mare durere pentru toată omenirea. Ne lasă o amintire a păcii şi a bunătăţii". Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a scris şi ea că lumea pierde un mare om şi un mare păstor, în timp ce Emmanuel Macron a transmis că de-a lungul pontificatului său, Papa Francisc a fost întotdeauna de partea celor mai vulnerabili și mai fragili și că a făcut acest lucru cu multă umilință.

Mesaje de la liderii lumii

După anunţul moţii şefului bisericii catolice, liderii mondiali şi-au prezentat omagiile. "Este o veste care ne întristează profund, pentru că ne părăsește un mare om și un mare pastor. Învățăturile și moștenirea sa nu se vor pierde. Îl salutăm pe Sfântul Părinte cu inimile pline de tristețe, dar știm că acum se află în pacea Domnului", a scris şefa guvernului italian, Giorgia Meloni.

Şi Emmanuel Macron a postat un mesaj de adio. "De la Buenos Aires la Roma, Papa Francisc a dorit ca Biserica să aducă bucurie și speranță celor mai săraci. Ca ea să unească oamenii între ei și cu natura. Fie ca această speranță să renască neîncetat dincolo de el".

Momente-cheie din viaţa Papei Francisc

În 2013, Biserica Romano-Catolică a intrat într-o nouă epocă. Pentru prima dată în istorie, scaunul Sfântului Petru a fost ocupat de primul Papă originar din America Latină. Un om simplu, de o modestie rară, Papa Francisc a adus la Vatican un suflu proaspăt. Mai cald, mai apropiat de oamenii de rând. O amenințare însă pentru catolicii ultra-conservatori de la Vatican.

"Iubirea e mai puternică decât moartea". Sunt cuvintele Papei Francisc, un om, un suveran, un lider spiritual care şi-a închinat toată viaţa iubirii de Dumnezeu şi de oameni. Cu tot ce înseamnă acest lucru: bunătate, respect, toleranţă, curaj şi compasiune.

Pe 13 martie 2013, când fumul alb s-a ridicat deasupra Capelei Sixtine, din Vatican, a început o nouă epocă pentru lumea catolică. Un papă diferit, un papă simplu şi suprinzător, deschis şi modest. Un papă al oamenilor. "Este o mare bucurie să vezi un Papă al săracilor, un Papă care se întâlneşte cu tinerii în ploaie, care merge prin noroi".

Născut Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisc a venit pe lume într-o suburbie din Buenos Aires. Cel mai mare dintre cei cinci copii ai unei familii modeste de imigranţi italieni, a fost, în tinereţe, un argentinian veritabil: microbist convins, pasionat de tango, rebel uneori. A studiat filosofia, a cochetat cu ingineria chimică, dar o revelaţie i-a schimbat cursul vieții. "După ce m-am spovedit, am simţit că s-a schimbat ceva. Nu mai eram acelaşi. Am auzit ceva ca o voce, ca o chemare. Am fost convins că ar trebui să devin preot".

La sfârşitul anului 1969 a fost hirotonit preot, iar trei decenii mai târziu a devenit arhiepiscop de Buenos Aires. În anul 2001, Jorge Bergoglio a impresionat o lume întreagă când a vizitat un spital în care a spălat, a sărutat şi a binecuvântat 12 oameni bolnavi de SIDA. A fost chiar anul în care a fost numit cardinal de către Papa Ioan Paul al II-lea. Nici în acele momente nu a renunțat la traiul modest. Circula des cu metrou, însă prefera autobuzul pentru că putea să privească pe geam.

Francisc a continuat să uimească lumea cu traiul său modest chiar și după ce a ocupat Scaunul Papal. A ales să locuiască într-o garsonieră modestă din Vatican, unde primea des în vizită oameni obişnuiţi. Nu puține au fost momentele în care Papa Francisc a dat dovadă de omenie mai presus de orice.

Dedicat luptei pentru egalitate socială, Papa Francisc a declarat că Biserica Catolică ar trebui să le ceară scuze homosexualilor pentru felul în care i-a tratat și a comparat centrele de detenție ale migranților din Europa cu lagărele de concentrare. Deschiderea sa i-a atras şi critici. Dar aşa a deschis milioane de inimi. Oameni de pe toată planeta au început să-l iubească, pentru curajul, carisma şi felul lui direct de-a vorbi. A cucerit prin naturaleţe, dar şi prin umor.

În 2019, Papa Francisc a vizitat România. Martori ai unui moment istoric, zeci de mii de români au îndurat ploaia torențială pentru a-l saluta pe Papa Francisc, în turul său de forță prin București şi prin ţară. La plecare, ne-a lăsat un mesaj: atunci când oamenii nu se vor mai iubi unii pe ceilalţi, va fi cu adevărat sfârşitul lumii.

