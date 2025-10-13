Donald Trump, aşteptat ca un erou în Israel: "Războiul s-a terminat"

Președintele SUA, Donald Trump, va fi întâmpinat ca un erou în Parlamentul israelian luni, în timp ce fragilul armistițiu din Gaza, la care a contribuit, intră în a patra zi,cu eliberarea ostaticilor israelieni și a celor palestinieni, marcând pași timizi într-un conflict care părea departe de final.

Discursul lui Trump în Knesset vine după doi ani de război declanșat de un atac al Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și a luat 251 de ostatici. De atunci, atacurile aeriene și terestre israeliene au devastat Gaza, ucigând peste 67.000 de palestinieni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclavă, conform Reuters.

"Războiul s-a încheiat", a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, la începutul zborului său de la Washington către Israel, scrie Reuters.

Întrebat despre perspectivele regiunii, el a răspuns: "Cred că situația se va normaliza".

ONU a declarat că ajutorul umanitar se intensifică, gazul pentru gătit fiind livrat pentru prima dată din martie, iar livrările de alimente și medicamente vor fi extinse.

Aşteptat ca un erou în Israel

Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, potrivit unui comunicat oficial.

Trump urmează să ajungă luni dimineaţă la Tel Aviv şi să ţină apoi un discurs la Knesset, parlamentul israelian, la Ierusalim. Vizita sa coincide cu întoarcerea aşteptată a tuturor ostaticilor încă în viaţă, deţinuţi în Gaza, în cadrul armistiţiului dintre Israel şi Hamas.

Herzog intenţionează să îl informeze pe Trump luni "despre decizia sa de a-i acorda medalia preşedintelui israelian în semn de recunoaştere a eforturilor sale de a-i aduce pe ostatici acasă", se arată într-un comunicat al preşedinţiei, precizând că decoraţia va fi înmânată de Herzog lui Trump "în lunile următoare, la o dată şi într-un loc care urmează să fie stabilite".

Bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu

Preşedintele israelian a apreciat, de asemenea, sprijinul neclintit al liderului de la Casa Albă faţă de statul Israel, promovarea acordurilor Abraham care au permis normalizarea relaţiilor dintre statul evreu şi trei ţări arabe (Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Maroc) sau bombardamentele americane asupra centrelor nevralgice ale programului nuclear iranian în iunie.

Medalia preşedintelui israelian este acordată persoanelor sau organizaţiilor care au adus o contribuţie excepţională statului Israel sau umanităţii prin talentul sau serviciile lor.

Barack Obama a fost primul preşedinte american în funcţie care a primit-o, în 2013, din partea preşedintelui israelian Shimon Peres, pentru "contribuţia sa unică şi semnificativă la consolidarea statului Israel şi a securităţii locuitorilor săi".

