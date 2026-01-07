Donald Trump cere Venezuelei să rupă legăturile cu China, Rusia, Iran şi Cuba

Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani.

Conform oficialilor citați, Venezuela trebuie să renunțe la China, Rusia, Iran și Cuba, ca parte a cerințelor SUA, care urmăresc să fie unicul său partener în sectorul petrolier și să favorizeze Statele Unite în vânzarea de țiței greu.

Potrivit uneia dintre aceste surse, secretarul de stat Marco Rubio a declarat într-o conferință privată cu parlamentarii că SUA consideră că pot face presiuni asupra Caracasului, deoarece petrolierele sale sunt pline și a avertizat că Venezuela va avea doar câteva săptămâni înainte de a deveni insolventă financiar dacă nu reușește să își vândă rezervele.

Într-un interviu acordat ABC News, citat de Agerpres, senatorul Roger Wicker a confirmat că planul se bazează pe controlul petrolului venezuelean și a dat asigurări că nu implică desfășurarea de trupe americane.

Până în prezent, Venezuela, condusă provizoriu de Rodriguez, nu a emis o declarație oficială cu privire la cererea lui Trump.

Marți, în timpul unei sesiuni extraordinare a Organizației Statelor Americane (OEA), țări precum Columbia, Chile, Mexic și Brazilia au condamnat acțiunile SUA la Caracas și au avertizat că acest tip de interferență pune în pericol suveranitatea regiunii.

Iar miercuri, China a denunțat ceea ce a numit 'intimidare' din partea Statelor Unite și a afirmat că țara sud-americană este un stat suveran cu control deplin asupra resurselor sale naturale.

Venezuela 'este o țară suverană și se bucură de suveranitate deplină și permanentă asupra resurselor sale naturale și a tuturor activităților economice de pe teritoriul său', a declarat miercuri, într-o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a MAE chinez, Mao Ning, când a fost întrebată despre relatările rețelei americane ABC News cu privire la presupuse solicitări din partea Washingtonului către Caracas.

Mao a descris această presupusă presiune drept o 'utilizare flagrantă a forței' și a susținut că cererea ca Venezuela să își controleze resursele energetice conform unei abordări 'America First' (America pe primul loc - n.r.) constituie 'un caz tipic de intimidare', care 'încalcă grav dreptul internațional', 'încalcă grav suveranitatea Venezuelei' și 'aduce atingere drepturilor poporului venezuelean'.

'China condamnă ferm acest comportament', a subliniat purtătoarea de cuvânt, adăugând că 'trebuie subliniat faptul că drepturile și interesele legitime ale Chinei și ale altor țări din Venezuela trebuie protejate'.

Remarcile lui Mao vin pe fondul escaladării tensiunilor internaționale în urma capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA și a unei intense dezbateri diplomatice privind legalitatea utilizării forței și gestionarea resurselor energetice ale Venezuelei.

