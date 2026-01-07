Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Donald Trump cere Venezuelei să rupă legăturile cu China, Rusia, Iran şi Cuba

Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 13:33
Donald Trump cere Venezuelei să rupă legăturile cu China, Rusia, Iran şi Cuba Donald Trump cere Venezuelei să rupă legăturile cu China, Rusia, Iran şi Cuba - Profimedia

Conform oficialilor citați, Venezuela trebuie să renunțe la China, Rusia, Iran și Cuba, ca parte a cerințelor SUA, care urmăresc să fie unicul său partener în sectorul petrolier și să favorizeze Statele Unite în vânzarea de țiței greu.

Potrivit uneia dintre aceste surse, secretarul de stat Marco Rubio a declarat într-o conferință privată cu parlamentarii că SUA consideră că pot face presiuni asupra Caracasului, deoarece petrolierele sale sunt pline și a avertizat că Venezuela va avea doar câteva săptămâni înainte de a deveni insolventă financiar dacă nu reușește să își vândă rezervele.

Într-un interviu acordat ABC News, citat de Agerpres, senatorul Roger Wicker a confirmat că planul se bazează pe controlul petrolului venezuelean și a dat asigurări că nu implică desfășurarea de trupe americane.

Articolul continuă după reclamă

Până în prezent, Venezuela, condusă provizoriu de Rodriguez, nu a emis o declarație oficială cu privire la cererea lui Trump.

Marți, în timpul unei sesiuni extraordinare a Organizației Statelor Americane (OEA), țări precum Columbia, Chile, Mexic și Brazilia au condamnat acțiunile SUA la Caracas și au avertizat că acest tip de interferență pune în pericol suveranitatea regiunii.

Iar miercuri, China a denunțat ceea ce a numit 'intimidare' din partea Statelor Unite și a afirmat că țara sud-americană este un stat suveran cu control deplin asupra resurselor sale naturale.

Venezuela 'este o țară suverană și se bucură de suveranitate deplină și permanentă asupra resurselor sale naturale și a tuturor activităților economice de pe teritoriul său', a declarat miercuri, într-o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a MAE chinez, Mao Ning, când a fost întrebată despre relatările rețelei americane ABC News cu privire la presupuse solicitări din partea Washingtonului către Caracas.

Mao a descris această presupusă presiune drept o 'utilizare flagrantă a forței' și a susținut că cererea ca Venezuela să își controleze resursele energetice conform unei abordări 'America First' (America pe primul loc - n.r.) constituie 'un caz tipic de intimidare', care 'încalcă grav dreptul internațional', 'încalcă grav suveranitatea Venezuelei' și 'aduce atingere drepturilor poporului venezuelean'.

'China condamnă ferm acest comportament', a subliniat purtătoarea de cuvânt, adăugând că 'trebuie subliniat faptul că drepturile și interesele legitime ale Chinei și ale altor țări din Venezuela trebuie protejate'.

Remarcile lui Mao vin pe fondul escaladării tensiunilor internaționale în urma capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA și a unei intense dezbateri diplomatice privind legalitatea utilizării forței și gestionarea resurselor energetice ale Venezuelei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump statele unite venezuela china rusia petrol
Înapoi la Homepage
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump cere Venezuelei să rupă legăturile cu China, Rusia, Iran şi Cuba