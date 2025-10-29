Donald Trump, despre ipoteza unui al treilea mandat de preşedine: "Cred că nu mi se va permite... ce păcat"

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut miercuri că nu i se va permite să candideze din nou la alegeri pentru a-şi adjudeca un al treilea mandat de preşedinte al SUA, din cauza unor constrângeri legale.

"Sunt la cel mai înalt nivel în sondaje şi, ştiţi, din ceea ce am citit, cred că nu mi se va permite să mă prezint, vom vedea ce se întâmplă... Ce păcat!", a declarat preşedintele american, în cadrul turneului său asiatic, la bordul avionului său Air Force One, relatează France Presse, conform Agerpres.

Cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, adoptat în 1947, stipulează că "nicio persoană nu poate fi aleasă de mai mult de două ori în funcţia de preşedinte".

Donald Trump, cu un mandat prezidenţial între 2017 şi 2021 şi care şi-a început la 20 ianuarie cel de-al doilea mandat, evocă adeseori, fără a le respinge deschis, apelurile susţinătorilor săi de a candida pentru a treia oară.

De asemenea, el a afişat de mai multe ori şepci roşii cu inscripţia "Trump 2028", anul următoarelor alegeri prezidenţiale.

Una din ipotezele în vogă în cercurile trumpiste afirmă că miliardarul de 79 de ani va candida peste trei ani pentru postul de vicepreşedinte şi că actualul său vicepreşedinte JD Vance va candida la funcţia de preşedinte, urmând să se retragă în favoarea lui Trump, care luni a exclus însă această opţiune.

Steve Bannon: "Trump va fi preşedinte în 2028"

Steve Bannon, unul dintre arhitecţii MAGA şi susţinător fervent al preşedintelui american Donald Trump, a declarat recent, într-un interviu pentru publicaţia The Economist, că Donald Trump va fi în continuare preşedinte în anul 2028.

