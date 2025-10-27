Steve Bannon, unul dintre arhitecţii MAGA şi susţinător fervent al preşedintelui american Donald Trump, a declarat recent, într-un interviu pentru publicaţia The Economist, că Donald Trump va fi în continuare preşedinte în anul 2028.

Steve Bannon: "Donald Trump va fi preşedinte şi în 2028, oamenii trebuie să se obişnuiască" - Profimedia

Limitat de Constituţia americană la două mandate succesive de preşedinte, Donald Trump nu ar mai avea dreptul să candideze pentru al treilea mandat în 2028.

Steve Bannon insistă, în interviul citat, că "există variante" şi că se lucrează deja la mai multe.

Steva Bannon este un naţionalist de dreapta şi fostul şef al site-ului Breitbart.com.

Bannon a fost consilier în campania prezidențială a lui Trump în 2016 și strategul principal al acestuia la Casa Albă în 2017 înainte de a se certa, iar ulterior să se împace.

Bannon a jucat de asemenea un rol major în media de dreapta americană şi este considerat unul dintre arhitecţii MAGA ("Make America Great Again" este sloganul politic lansat de Donald Trump în 2016. A devenit simbolul unei mișcări conservatoare americane, pro-naționalism economic, securitate la frontieră și valori tradiționale).

