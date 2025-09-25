Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Donald Trump îl ironizează din nou pe Joe Biden. Cum a fost inaugurat Salonul Celebrităţilor de la Casa Albă

Donald Trump a inaugurat Salonul Celebrităţilor de la Casa Albă, locul unde sunt portretele şefilor de stat ai Statelor Unite.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 21:20

"Marele absent" este chiar fostul preşedinte Joe Biden, care a fost înlocuit cu imaginea unui stilou care-i semnează numele.

Presa americană spune că ideea înlocuirii fostului şef de stat i-ar fi venit chiar actualului lider, care l-a criticat constant pe Joe Biden şi a spus, fără a prezenta dovezi, că nu semna personal documentele importante.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump salon casa alba joe biden portrete
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump îl ironizează din nou pe Joe Biden. Cum a fost inaugurat Salonul Celebrităţilor de la Casa Albă