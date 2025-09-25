Donald Trump a inaugurat Salonul Celebrităţilor de la Casa Albă, locul unde sunt portretele şefilor de stat ai Statelor Unite.

"Marele absent" este chiar fostul preşedinte Joe Biden, care a fost înlocuit cu imaginea unui stilou care-i semnează numele.

Presa americană spune că ideea înlocuirii fostului şef de stat i-ar fi venit chiar actualului lider, care l-a criticat constant pe Joe Biden şi a spus, fără a prezenta dovezi, că nu semna personal documentele importante.

