Donald Trump, înainte de vizita de stat în Regatul Unit: "Regele este prietenul meu"

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi în vizită de stat în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic, conform programului oficial.

Donald Trump şi Prima Doamnă, Melania Trump, înainte de plecarea pentru vizita oficială din Regatul Unit - Profimedia

De asemenea, conform oficialilor americani, acorduri de peste 10 miliarde de dolari urmează să fie confirmate în cadrul vizitei, cele mai multe în domeniile energiei şi tehnologiei, anunţă Sky News, conform Mediafax.

Trump: "Regele este prietenul meu"

Potrivit lui Trump, vizita sa este "în primul rând" pentru a se întâlni cu Regele și Regina, adăugând: "Sunt prietenii mei de mult timp, cu mult înainte ca el să fie Rege, și este o onoare să-l întâlnesc ca Rege. Cred că reprezintă țara atât de bine, l-am urmărit, este un gentleman atât de elegant."

Trump a dezvăluit că guvernul britanic dorește să "îmbunătățească acordul comercial" și a declarat că "am făcut o înțelegere și este o înțelegere excelentă".

Donald Trump i-a lăudat pe regele Charles și pe Keir Starmer în timp ce vorbea cu jurnaliștii la Casa Albă, înainte de a pleca spre Regatul Unit.

Trump a spus că regele "este prietenul meu” și că este "prima dată când se întâmplă ca cineva să fie onorat de două ori" cu o vizită de stat. "A fost o mare onoare", adaugă el, menționând că vizita are loc la Windsor și nu la Palatul Buckingham. "Nu vreau să spun că unul e mai bun decât celălalt, dar se spune că Castelul Windsor este cel mai impresionant".

