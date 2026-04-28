Atacatorul de la Cina Corespondenţilor din Statele Unite a fost acuzat oficial de tentativă de asasinare a Președintelui Statelor Unite. Autoritățile au stabilit că atacul a fost planificat minuțios, timp de săptămâni întregi. Pe numele lui Cole Tomas Alles sunt trei capete de acuzare federale, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare pe viață.

Cole Tomas Alles, bărbatul care a deschis focul în hotelul Washington Hilton din timpul Cinei Corespondenților, a fost pus oficial sub acuzare.

"Primul capăt de acuzare este tentativă de asasinare a președintelui Statelor Unite. Această faptă se pedepsește cu până la închisoare pe viață. Al doilea capăt de acuzare este transportul interstatal al unei arme de foc în scopul comiterii unei infracțiuni grave", spune Todd Blanche, Procuror General Interimar al Statelor Unite. "Iar al treilea capăt de acuzare este descărcarea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni de violență, care se pedepsește cu o durată, de închisoare pe viață"

Următoarea audiere a fost stabilită pentru data de 30 aprilie. Între timp, oficialii resping ferm teoriile conspirației, apărute în mediul online, care susțin că atacul a fost înscenat.

Articolul continuă după reclamă

"În ceea ce ne privește, oferim pur și simplu transparență maximă și sperăm că oamenii vor crede adevărul, mai degrabă decât minciunile și conspirațiile care, de atât de multe ori, iau amploare pe rețelele de socializare", spune Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe.

Acest incident, al treilea din ultimii doi ani, grăbeşte acum planurile pentru construcția unei săli de bal securizate la Casa Albă.

