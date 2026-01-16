Donald Trump nu exclude varianta ca SUA să părăsească NATO. Care sunt şansele să se ajungă la asta

După ce discuțiile de miercuri dintre miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca și oficialii americani nu au dat niciun rezultat, președintele Donald Trump a fost întâmpinat cu întrebări cu privire la următorii săi pași. Într-un interviu cu reporterii din Biroul Oval, Trump - care continuă să intensifice presiunea asupra Groenlandei în dorința sa de a anexa teritoriul - a refuzat să excludă opțiunea de a părăsi NATO.

"Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională", a spus Trump, insistând asupra argumentului său privind teritoriul Regatului Danemarcei. El a continuat spunând că SUA "nu se poate baza pe Danemarca" pentru a proteja Groenlanda de interesele rusești și chineze și a avertizat că are multe opțiuni de explorat. "Ați aflat asta săptămâna trecută cu Venezuela", a spus Trump, referindu-se la operațiunea care a dus la capturarea și reținerea lui Nicolas Maduro, și a soției sale, Cilia Flores.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că există în continuare un "dezacord fundamental" între Danemarca și SUA cu privire la ceea ce se așteaptă pentru Groenlanda. Într-o demonstrație de forță, Danemarca a anunțat miercuri o extindere a prezenței sale militare pe și în jurul insulei. Mai mulți aliați europeni ai NATO au urmat exemplul, Suedia și Germania fiind printre țările care s-au angajat să trimită personal militar pe teritoriu.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat joi că apărarea Groenlandei este o "preocupare comună" pentru întregul NATO. În asentiment, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat reporterilor de la Copenhaga că Danemarca intenționează să aibă o prezență NATO "mai mare și mai permanentă" pentru a asigura securitatea insulei. Este "crucial să demonstrăm că securitatea în Arctica nu este doar pentru Regatul Danemarcei, ci este pentru întregul NATO", a spus Poulsen.

Șeful NATO, Mark Rutte, a exprimat la începutul acestei săptămâni importanța "Arcticii și a securității arctice, deoarece știm că odată cu deschiderea căilor maritime există riscul ca rușii și chinezii să fie mai activi". Remarcând importanța geopolitică a locației insulei, el a spus că discuțiile sunt în curs de desfășurare cu privire la modul de menținere a securității acesteia.

Însă Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirile față de alianță, a susținut că orice altceva decât controlul american asupra Groenlandei este "inacceptabil" și a insistat că NATO "ar trebui să fie un exemplu pentru ca [SUA] să îl obțină".

Trump a lansat anterior ideea părăsirii NATO din cauza altor dispute și, deoarece refuză să excludă această posibilitate de data aceasta, îngrijorările cu privire la relația SUA cu alianța cresc.

TIME a discutat cu experți juridici despre posibilitatea ca Trump să retragă legal SUA din NATO, în cazul în care ar urma această cale și despre implicațiile mai largi care există.

Ce este NATO

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a crescut de-a lungul anilor de la înființarea sa în 1949, 32 de țări făcând acum parte din alianța occidentală.

Conform NATO, organizația a fost fondată pe baza a trei principii: "Descurajarea expansionismului sovietic, interzicerea renașterii militarismului naționalist în Europa printr-o prezență nord-americană puternică pe continent și încurajarea integrării politice europene".

În urma celui de-al Doilea Război Mondial, a urmat o cursă între aliații din Europa de Vest și Uniunea Sovietică pentru a-și afirma influența asupra altor țări de pe continent, pe fondul alegerilor și loviturilor de stat din Europa Centrală.

Interesul american crescut pentru intervenția străină, în special în Europa, a determinat SUA, Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia și Regatul Unit să semneze Tratatul de la Washington, sau Tratatul Atlanticului de Nord, în aprilie 1949. Tratatul, care stă și astăzi la baza NATO, este format din 14 articole.

"Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau America de Nord va fi considerat un atac împotriva tuturor", se arată în articolul 5.

Când au intrat SUA în NATO

SUA au rămas un membru important al NATO încă de la înființarea sa. Într-un discurs rostit după încheierea Tratatului în aprilie 1949, președintele Harry Truman a declarat: "Prin acest pact, sperăm să creăm un scut împotriva agresiunii și a fricii de agresiune."

"Națiunile reprezentate aici sunt legate între ele prin legături de lungă durată. Suntem uniți de o moștenire comună de democrație, libertate individuală și stat de drept. Acestea sunt legăturile unui mod de viață pașnic. Prin acest pact, le acordăm doar o recunoaștere formală", a continuat el.

NATO s-a extins de-a lungul secolelor XX și XXI, țări precum Turcia și Grecia aderând la începutul anilor 1950.

"Nu menținem instituții de securitate doar pentru a apăra proprietăți, teritorii sau drepturi în străinătate sau pe mare. Păstrăm forțele de securitate pentru a apăra un mod de viață", a declarat președintele Dwight Eisenhower despre tratat în 1954.

Ce a zis Trump despre părăsirea NATO

În timpul primului său mandat la Casa Albă (și în primele luni ale celui de-al doilea mandat), Trump și-a exprimat nemulțumirile față de NATO, în principal cu privire la cheltuielile pentru apărare și la contribuția fiecărei țări membre. El a susținut că SUA nu ar trebui să fie nevoită să plătească cel mai mult pentru apărare.

În august 2018, Trump a făcut referire la conversațiile pe care le-a avut cu oficiali NATO din anul precedent. "Cineva a spus - ne-ați părăsi dacă nu ne plătim facturile? - Au urât răspunsul meu. Am spus: - Da, aș lua în considerare -, și-a amintit Trump. (În 2018, țările europene au cheltuit în medie 1,5% din PIB pentru apărare, comparativ cu rata SUA de 3,39%.)

În decembrie 2024, înainte de a se întoarce la Casa Albă pentru al doilea mandat, Trump a declarat că NATO a "profitat" de SUA și a spus că SUA vor rămâne membră doar dacă celelalte "își plătesc facturile".

Anul trecut, Trump a reușit să-i convingă pe liderii NATO să accepte creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din producția economică a fiecărei țări până în 2035.

Poate Trump să părăsească NATO legal?

Legea de autorizare a apărării naționale din 2024 "a urmărit să pună o frână legală fermă oricărei viitoare încercări de retragere a Statelor Unite din NATO, interzicând unui președinte să facă acest lucru fără o majoritate de două treimi din Senat sau un act al Congresului", spune Ilaria Di Gioia, lector senior în drept american la Universitatea Birmingham City. "Totuși, aceste constrângeri legale rămân departe de a fi solide."

Gioia spune că există o serie de modalități prin care Trump ar putea căuta o soluție, în cazul în care ar dori în mod serios să retragă SUA din alianță.

"Trump ar putea încerca să eludeze constrângerea legală a Congresului invocând autoritatea prezidențială asupra politicii externe, o abordare pe care a lansat-o anterior pentru a ocoli limitele Congresului privind retragerea din tratate", explică Gioia pentru TIME.

"Nu este clar dacă vreo parte ar avea dreptul legal de a contesta o astfel de mișcare în instanță. Cel mai plauzibil reclamant ar fi Congresul însuși, dar având în vedere că republicanii controlează Senatul, sprijinul politic pentru un astfel de proces este departe de a fi asigurat. Rezultatul ar fi o confruntare constituțională între Executiv și Congres, instanțele judecătorești fiind probabil arbitrul."

Trump a declarat în repetate rânduri că SUA trebuie să achiziționeze Groenlanda ca o chestiune de "securitate națională". Potrivit lui Gioia, președintele ar putea încerca să folosească acest argument în mod legitim. Trump "ar putea prezenta retragerea NATO ca fiind necesară pentru apărarea națională, invocând autoritatea largă a Comandantului Suprem (Articolul II, Secțiunea 2)", spune ea.

Curtis Bradley, profesor distins de drept Allen M. Singer la Universitatea din Chicago, subliniază că există, cel puțin, un precedent, citând retragerea președintelui Jimmy Carter dintr-un tratat de apărare reciprocă cu Taiwan în 1978, care a fost oficializat în 1980. Totuși, având în vedere Legea de autorizare a apărării naționale din 2024, dacă Trump ar retrage SUA din NATO, ar fi departe de a fi ușor și ar putea exista consecințe legale.

Bradley observă că, din cauza faptului că Curtea Supremă se pronunță adesea în favoarea administrației Trump, Congresului i-ar putea fi greu să câștige împotriva sa în instanță, dar reacțiile legale negative ar putea proveni din alte părți.

"Dacă există contractori cu NATO care ar putea pierde bani din cauza retragerii SUA, aceasta ar fi o prejudiciu economic care le-ar oferi potențial dreptul de a da în judecată", afirmă el.

În ciuda faptului că Trump are opțiuni, aspectele legale implicate sunt, în cel mai bun caz, neclare, sunt de acord experții.

"Însăși ideea unei ieșiri a SUA erodează încrederea, coeziunea și credibilitatea apărării colective", spune Gioia, subliniind că simpla sugestie ca SUA să părăsească NATO a cauzat, în sine, multe daune. "Repetata punere sub semnul întrebării a alianței de către Trump slăbește descurajarea, zguduie planificarea securității europene și încurajează adversarii."

Referindu-se la alianță drept "cel mai important tratat de apărare reciprocă din era postbelică", Bradley spune că o ieșire a SUA ar fi surprinzătoare și că este mult mai probabil să vedem "tensiuni continue cu NATO" decât o retragere formală. "Dar Trump m-a surprins și în alte privințe", notează el.

