Donald Trump primeşte şase variante de finalizare a războiului din Iran în fiecare zi

Oficialii militari au inclus opțiuni în planificarea obișnuită a războiului pentru ca președintele Donald Trump să pună capăt conflictului din Iran, în cazul în care decide să facă acest lucru, au declarat șase persoane familiarizate cu planurile pentru NBC News. Până acum, nu a făcut-o.

Pe măsură ce conflictul se extinde în Orientul Mijlociu, iar regimul iranian își menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o zonă critică, termenii și calendarul declarat pentru încheierea războiului rămân în dinamică. Consilierii și aliații au încercat să-l atragă pe Trump în direcții diferite: Cei care sunt în favoarea unei strategii de ieșire au fost îngrijorați de instabilitatea economică globală de la începutul războiului, au spus două dintre persoane, în timp ce alți consilieri s-au concentrat pe oportunitatea de a eroda influența regimului în regiune.

Calendarul pentru durata războiului "s-ar putea schimba în fiecare zi", potrivit uneia dintre persoane, citată de NBC News.

Rampele de ieșire sunt integrate în planificarea zilnică a războiului, împreună cu opțiuni de escaladare dacă Casa Albă încearcă să crească presiunea asupra Iranului, potrivit celor șase persoane, care nu au intrat în detalii despre cum arată aceste planuri.

Articolul continuă după reclamă

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat că Trump și Pentagonul au furnizat o evaluare inițială de patru până la șase săptămâni "pentru a atinge pe deplin obiectivele militare clare".

"Armata SUA face o treabă extraordinară, iar acest calendar rămâne valabil. În cele din urmă, operațiunea se va încheia atunci când comandantul șef va stabili că obiectivele au fost pe deplin realizate și că amenințările reprezentate de Iran au fost eliminate", a spus ea.

Dar strategiile de ieșire au căpătat o nouă semnificație, pe măsură ce administrația se luptă cu creșterea prețurilor petrolului, iar întrebările cresc cu privire la faptul dacă Iranul va depune de bunăvoie armele și va accepta termenii americani.

Săptămâna trecută, președintele a declarat pentru Axios că războiul se va "încheia curând", în timp ce secretarul său al apărării a declarat pentru CBS că este "doar începutul". Întrebat vineri când va ști când se va termina conflictul, Trump a declarat pentru Fox News: "Când voi simți asta în oasele mele".

Președintele a declarat pentru NBC News în weekend că Iranul este gata să încheie războiul, dar că "termenii nu sunt încă suficient de buni". El a refuzat să spună care ar fi acești termeni, dar Trump a sugerat public că ar trebui să existe o schimbare de regim, o "capitare necondiționată" și că capacitatea nucleară a Iranului ar trebui decimată.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat luni că Teheranul "nu a cerut un armistițiu" și că va "continua această rezistență fără nicio ezitare".

Într-o campanie majoră de bombardamente, SUA și Israelul au atacat ținte pe insula Kharg - unde se află principalul terminal care gestionează exporturile de petrol ale Iranului. Președintele a avertizat că infrastructura petrolieră a insulei ar putea fi, de asemenea, vizată.

Regimul iranian avertizase că un atac asupra insulei ar provoca un nou nivel de represalii și a atacat alte țări din Orientul Mijlociu ca răspuns la atacurile SUA-Israel.

Oficialii din Arabia Saudită, Dubai și Kuweit au raportat multiple atacuri și observări de drone în țările lor. Un terminal cheie pentru exporturile de petrol din Oman a fost evacuat după ce petrolierele ancorate în largul Irakului au fost atacate. Irakul a suspendat, de asemenea, operațiunile la terminalele sale petroliere.

Iranul a cerut evacuarea a trei porturi importante din Emiratele Arabe Unite - prima dată când amenință activele non-americane ale unei țări vecine. Unul dintre aceste porturi petroliere - Fujairah - a fost atacat cu drone sâmbătă și din nou luni.

Oficialii Departamentului Apărării au declarat că Teheranul este la fel de slab ca întotdeauna, decimat de zile de bombardamente intense.

"Cu fiecare oră care trece, știm, și știm că ei știu, capacitățile militare ale regimului lor malefic se destramă", a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, în timpul unei conferințe de presă de la sfârșitul săptămânii trecute.

SUA încă nu au securizat vitala Strâmtoare Ormuz, prin care trece 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. Aceasta a fost practic închisă traficului de petroliere după ce peste o duzină de nave comerciale au fost lovite de drone. În primul său discurs public, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că strâmtoarea ar trebui să rămână închisă.

Navele comerciale au solicitat escorte americane prin strâmtoare, dar generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a declarat vineri că este încă prea complex să vadă petroliere prin calea navigabilă.

Trump a declarat că a contactat mai multe țări, inclusiv China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit, solicitându-le să ajute la supravegherea strâmtorii.

"Discutăm cu alte țări despre colaborarea cu noi în ceea ce privește supravegherea strâmtorii și cred că primim un răspuns bun", a spus Trump. "Dacă o facem, este minunat, iar dacă nu o facem, este la fel de minunat."

Președintele a amenințat că va amâna summitul său cu președintele chinez Xi Jinping și a prezis un viitor "foarte rău" pentru NATO dacă acesta nu se alătură. Dar Trump a declarat marți că amânarea vine deoarece simte că ar trebui să rămână la Washington, deoarece războiul continuă.

"Din cauza războiului, vreau să fiu aici. Simt că trebuie să fiu aici", a spus Trump. "Așa că am solicitat să o amânăm cu aproximativ o lună."

Lideri de la Berlin la Londra au indicat că nu au planuri imediate de a oferi sprijin militar pentru redeschiderea căii navigabile cruciale.

Trump și oficialii administrației speră, de asemenea, că Israelul va opri atacurile asupra câmpurilor petroliere iraniene din cauza îngrijorărilor legate de prețurile petrolului și de pierderea unei posibile influențe față de Iran pentru a negocia sfârșitul războiului, potrivit a trei dintre persoanele familiarizate cu discuțiile, chiar dacă președintele pare să minimizeze impactul pe care creșterea costurilor îl avea asupra consumatorilor.

"Când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani", a declarat el joi la Truth Social.

Prețul petrolului a crescut vertiginos, iar acțiunile s-au prăbușit din cauza efectelor în lanț pe care le provoca perturbarea pieței petrolului, iar Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că războiul "creează cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale a petrolului".

Într-un podcast difuzat săptămâna trecută, David Sacks, țarul inteligenței artificiale al lui Trump, l-a îndemnat pe președinte să pună capăt războiului, fiind prima dată când o figură importantă din Casa Albă a rupt public legătura cu președintele din cauza războiului.

"Sunt de acord că ar trebui să încercăm să găsim o rampă de ieșire", a spus Sacks într-un episod din "All In". "Acesta este un moment bun pentru a declara victoria și a ieși, iar asta este în mod clar ceea ce ar dori piețele să vadă."

Dar chiar dacă Trump alege să declare victoria și să pună capăt războiului, nu este clar dacă regimul iranian ar fi de acord cu termenii dictați de președinte.

"Nu am trimis niciun mesaj și nu am solicitat un armistițiu, dar acest război trebuie să se încheie într-un mod care să nu se repete", a spus Araghchi, conform acțiunii publicate de agenția semi-oficială Fars News.

În schimb, regimul și-ar putea reînnoi eforturile de a dejuca navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz cu atacuri cu drone, menținând prețurile petrolului ridicate și intensificând presiunea politică asupra lui Trump.

Regimul intransigent din Iran va fi aproape sigur în continuare în vigoare, deși cu o armată decimată. Evaluările serviciilor secrete americane sugerează că nu există indicii ale unei prăbușiri iminente a establishmentului clerical și militar care conduce țara, a relatat anterior NBC News.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰