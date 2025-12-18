Donald Trump promite reforme în domeniul sănătăţii şi locuinţe mai ieftine: "Democraţii nu vor fi mulţumiţi"

Preşedintele american Donald Trump a promis, miercuri seara, o reformă a sistemului de sănătate care ar avea să pună capăt aşa-numitului program "Obamacare", arătând astfel că acest lucru îi va afecta pe democraţi. El a promis şi un program de reforme pentru a facilita accesul la locuinţe la preţuri accesibile şi la preţuri mai mici la energie, scrie EFE, citat de Agerpres.

Într-un discurs adresat naţiunii de la Casa Albă, Trump a asigurat că actualul sistem de sănătate, marea realizare legislativă a preşedinţiei democratului Barack Obama (2009-2017), este "inaccesibil" şi a îmbogăţit companiile de asigurări. Preşedintele republican a afirmat că planul său, pe care nu l-a detaliat, "va oferi oamenilor bani direct, astfel încât aceştia să îşi poată plăti singuri îngrijirea medicală".

Înainte de discursul său, republicanii din Camera Reprezentanţilor a Congresului au adoptat un proiect de lege care vizează reducerea contribuţiilor la asigurările de sănătate prin introducerea unui sistem de plăţi directe către cetăţenii cu venituri mici şi care nu prevede prelungirea beneficiilor "Obamacare", despre care se va decide în ianuarie.

Trump spune că democraţii "nu vor fi mulţumiţi"

"Veţi beneficia de servicii medicale mult mai bune la un preţ mai mic. Singurii perdanţi vor fi companiile de asigurări, care s-au îmbogăţit, şi Partidul Democrat, care este controlat în totalitate de aceste companii de asigurări. Ei nu vor fi mulţumiţi, dar nu-mi pasă, pentru că voi, poporul, veţi beneficia de servicii medicale excelente", a asigurat Trump în discursul său, care a durat mai puţin de 20 de minute şi a fost rostit într-un ritm rapid.

Cu toate acestea, remarcă EFE, planul lui Trump se concentrează pe abolirea legii privind asistenţa medicală accesibilă, cunoscută sub numele de "Obamacare", dar nu oferă o alternativă clară pentru milioane de americani care, în prezent, pot alege între asigurări medicale subvenţionate şi o acoperire de asigurare mai cuprinzătoare decât înainte.

Reforme pentru a facilita accesul la locuinţe la preţuri accesibile

Trump, care a evidenţiat în discurs succesele sale economice, a anunţat, de asemenea, că va prezenta la începutul anului un program de reforme pentru a facilita accesul la locuinţe la preţuri accesibile şi la preţuri mai mici la energie.

"Voi anunţa unul dintre cele mai ambiţioase programe de construcţie de locuinţe din istoria Statelor Unite. Unul dintre principalii factori care determină creşterea costurilor locuinţelor este imigraţia masivă", a declarat Trump, care a inclus în mesajul său sloganuri anti-imigranţi.

Preşedintele american a încercat să îşi justifice campania de deportări atribuind în mod eronat imigranţilor starea economiei, creşterea preţurilor şi criminalitatea, potrivit relatării EFE.

