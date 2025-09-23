Preşedintele american Donald Trump susţine, într-o postare pe contul său Truth Social, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să câştige întregul teritoriu momentan ocupat de Rusia.

Donald Trump: Ucraina, cu sprijinul UE, este în măsură să lupte şi să recupereze toate teritoriile pierdute - Profimedia

"După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să CÂȘTIGE întreaga Ucraină înapoi în forma sa originală. Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război reprezintă o opțiune. De ce nu?"

Trump continuă mesajul şi spune că Rusia luptă fără ţintă de trei ani şi jumătate.

"Rusia luptă fără țintă timp de trei ani și jumătate, un război care ar fi trebuit să ia unei Puteri Militare Reale mai puțin de o săptămână pentru a-l câștiga. Acest lucru nu diferențiază Rusia. De fapt, o face să pară „un tigru de hârtie”. Când oamenii care locuiesc la Moscova și în toate marile orașe, comune și districte din Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că le este aproape imposibil să obțină benzină prin cozile lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, unde majoritatea banilor lor sunt cheltuiți pentru lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit măreț și se îmbunătățește mereu, Ucraina va putea să-și recupereze țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin și Rusia au probleme economice MARI, iar acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc ambelor țări tot binele. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele. Mult succes tuturor!"

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰