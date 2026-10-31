Țara cu 9 mil. de locuințe goale, multe oferite gratuit. La ce detaliu trebuie să fie atenţi cei interesaţi

În Japonia, casele nelocuite, cunoscute sub numele de akiya, sunt vândute la prețuri simbolice, sau chiar oferite gratuit. În spatele acestor oferte avantajoase se ascund însă, de multe ori, costuri ridicate.

În Japonia, unele case nelocuite sunt scoase la vânzare pentru sume simbolice sau chiar oferite gratuit. Aceste proprietăți sunt cunoscute sub denumirea de akiya, adică locuințe goale. Cu toate acestea, ofertele atractive pot ascunde cheltuieli importante pentru renovare, întreținere și clarificarea situației juridice a imobilelor, potrivit Blic.

De cele mai multe ori, este vorba despre case vechi, situate în orașe mici și sate care se confruntă cu scăderea populației. Tinerii se mută în marile orașe, iar locuințele rămân goale după moartea proprietarilor, deoarece moștenitorii nu doresc sau nu își permit să le întrețină.

O casă gratuită nu înseamnă că nu există cheltuieli

Multe dintre aceste proprietăți nu au mai fost locuite de ani întregi și necesită lucrări importante, precum repararea acoperișului, înlocuirea instalațiilor și eliminarea problemelor provocate de umiditate. O altă dificultate poate fi reprezentată de situația neclară a proprietății sau de existența mai multor moștenitori.

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Unele autorități locale oferă sprijin financiar pentru renovarea locuințelor sau pentru mutarea noilor proprietari, însă impun anumite condiții. De exemplu, cumpărătorilor li se poate cere să se stabilească efectiv în casa respectivă.

Ofertele pot fi găsite prin intermediul așa-numitelor akiya banks, registre ale locuințelor nelocuite, administrate de autoritățile locale sau de alte organizații. În ciuda denumirii, acestea nu sunt instituții financiare.

Aproape una din șapte locuințe din Japonia este goală

Potrivit unui studiu privind fondul locativ din Japonia, în 2023 existau peste nouă milioane de locuințe neocupate, reprezentând 13,8% din totalul locuințelor din țară. Numărul acestora s-a dublat în ultimele trei decenii.

Totuși, nu toate aceste proprietăți sunt abandonate și nici nu sunt disponibile la prețuri simbolice. Aproximativ 3,85 milioane de locuințe goale nu erau destinate vânzării sau închirierii și nici nu erau folosite drept case de vacanță.