Două avioane s-au ciocnit la sol pe aeroportul LaGuardia din New York

Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines s-au ciocnit miercuri seară pe pista de rulare a aeroportului LaGuardia din New York, aripa unuia dintre aparate lovind geamurile cabinei de pilotaj ale celuilalt.

Un om a fost transportat la spital, au declarat oficialii aeroportului. Ambele aeronave implicate în coliziune erau avioane regionale CRJ-900, operate de compania regională Endeavor Air, potrivit unui comunicat emis de Delta, informează CNN.

Zborul 5047 tocmai sosise din Charlotte, Carolina de Nord, când aripa zborului 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke, Virginia, a lovit partea frontală a aeronavei. "Avem două CRJ-uri pe pista de rulare M care s-au ciocnit", a transmis pilotul zborului 5047 controlorului de sol, într-o înregistrare audio. "Aripa lor dreaptă ne-a atins partea frontală și geamurile cabinei de pilotaj."

Agenția investighează cauza accidentului, dar a menționat că turnul de control instruise zborul 5155 să aștepte înainte de a traversa intersecția și să acorde prioritate celeilalte aeronave.

O singură persoană a fost dusă la spital

Pilotul zborului 5155 a raportat că o însoțitoare de bord s-a accidentat la genunchi în timpul impactului, potrivit înregistrării audio a controlului de trafic aerian. O persoană a fost dusă la spital, conform informațiilor oferite de Autoritatea Portuară din New York și New Jersey, care administrează aeroportul. Nicio altă persoană nu a fost rănită.

Operațiunile aeroportului nu au fost afectate

"Delta va colabora cu toate autoritățile competente pentru a analiza ce s-a întâmplat, întrucât siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritară. Ne cerem scuze pasagerilor pentru experiența trăită", a transmis compania aeriană într-un comunicat. Zborul din Charlotte avea 57 de pasageri la bord, iar cel către Roanoke avea 28, potrivit Delta. Pasagerii au fost transportați la terminal cu autobuzul și li s-au oferit cazare și mese. Autoritatea Portuară a precizat că incidentul nu a afectat operațiunile aeroportului.

