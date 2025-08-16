Două românce, virale pe net după ce au fost prinse furând dintr-un Lidl în UK. Scoteau marfa din pantaloni
Două românce au devenit virale pe internet, după ce au fost prinse la furat într-un magazin Lidl din Anglia. Femeile sunt filmate în timp ce scot marfa din geci şi pantaloni.
Românce hoaţe - TikTok
Printre bunurile furate de femeile de etnie se numără absorbante igienice, tablete pentru mașina de spălat vase, saci de detergent şi 12 sticle de deodorant Lynx.
Clipul incredibil a fost vizionat de peste 2,5 milioane de ori pe Instagram și TikTok, iar mesajul care îl însoţeşte este: „Cum fac oamenii, de fapt, asta?”
Utilizatorii nu s-au oprit din a-și exprima dezgustul. „Totul se duce înapoi pe rafturi. Vai!”. „Nici măcar nu au rușine”.
