Două românce, virale pe net după ce au fost prinse furând dintr-un Lidl în UK. Scoteau marfa din pantaloni

Două românce au devenit virale pe internet, după ce au fost prinse la furat într-un magazin Lidl din Anglia. Femeile sunt filmate în timp ce scot marfa din geci şi pantaloni.

Printre bunurile furate de femeile de etnie se numără absorbante igienice, tablete pentru mașina de spălat vase, saci de detergent şi 12 sticle de deodorant Lynx.

Clipul incredibil a fost vizionat de peste 2,5 milioane de ori pe Instagram și TikTok, iar mesajul care îl însoţeşte este: „Cum fac oamenii, de fapt, asta?”

Utilizatorii nu s-au oprit din a-și exprima dezgustul. „Totul se duce înapoi pe rafturi. Vai!”. „Nici măcar nu au rușine”.

