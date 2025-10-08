Vedetele de la Hollywood îşi protejează imaginea şi averea prin contracte prenupţiale. Unle însă au condiţii suprinzătoare. De exemplu, Nicole Kidman trebuie să îi dea fostului soţ, Keith Urban, şase sute de mii de dolari pentru fiecare an de căsnicie în care artistul nu s-a atins de cocaină.

Actriţa Nicole Kidman i-a cerut în urmă cu 19 ani când s-a căsătorit cu cântăreţul de muzică country Keith Urban să adopte un stil de viaţă sănătos. În schimbul unei sume conisedrabile notată în contratul prenupţial.

"Nicole i-a plătit lui Keith 600 de mii de dolari pentru fiecare an de căsnicie, dar dacă începea să consume alcool sau substanţe interzise, el ar fi pierdut banii. Asta e o clauză foarte specifică şi rară, dar reflectă preocupări din viaţa lor de zi cu zi", a declarat avocatul Aaron Thomas.

Adică 17 milioane de dolari. Atât i-a dat Nicole Kidman lui Keith Urban după aproape două decenii de mariaj. Actriţa ar fi recurs la o astfel de clauză neobişnuită pentru a-l ţine pe cântăreţ departe de substanţele interzise de care a fos dependent opt ani de zile. La doar câteva săptămâni după luna lor de miere, Keith Urban a recunoscut că ea l-a trimis la dezintoxicare.

Articolul continuă după reclamă

"În nici 4 luni de căsnicie, adicţiile mele ne-au făcut căsătoria ţăndări", a mărturisit cântărețul Keith Urban.

Surse citate de presa americană spun că Nicole Kidman nu este mulţumită de clauza din contractul lor prenupţial, deoarece Urban ar urma să folosească banii împotriva ei, în procesul de divorţ.

"Asta te face să speculezi. Există un stimulent pentru oricare dintre părţi pentru care au stat în relaţie atât de mult? 19 ani e o perioadă foarte lungă, dacă eşti nefericit. E cât ai clipi, dacă eşti fericit. Asta m-a pus în grămada de fani care a crezut în relaţia lor. Credeam că sunt fericiţi şi nu m-am aşteptat să o facă", susține jurnalistul Nelson Aspen.

Nu sunt singurele clauze neobişnuite din contractele prenupţiale semnate de vedetele de la Hollywood. Tom Cruise, primul soţ al lui Nicole Kidman, i-ar fi plătit lui Katie Holmes 3 milioane de dolari pentru fiecare an de mariaj. Contractul dintre cei doi mai prevedea că actriţa să primească jumătate din averea starului din Misiune Imposibilă, dacă ar fi rămas căsătoriţi 11 ani. Adică, 300 de milioane de dolari. Pare că banii nu au fost o miză pentru Katie Holmes care a divorţat după 6 ani şi s-a mulţumit cu 18 milioane de dolari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰