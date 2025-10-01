Drone au survolat obiective militare din Germania. Autoritățile suspectează război hibrid

Antena Meniu Search
Ministra de interne din Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, a confirmat rapoartele privind zboruri de drone observate deasupra centralelor electrice, spitalelor și obiectivelor militare din nordul Germaniei. Unele incidente rămân neexplicate, iar oficialii avertizează că ar putea fi parte dintr-o strategie de destabilizare la nivel european.

Un oficial de stat german a confirmat rapoartele recente privind apariția unor drone deasupra infrastructurii critice din nordul Germaniei, relatează POLITICO.

Într-un raport public către comisia juridică a parlamentului landului Schleswig-Holstein, prezentat miercuri, ministra de interne a landului, Sabine Sütterlin-Waack, a confirmat că zborurile cu drone au avut loc în noaptea de joi spre vineri, săptămâna trecută.

Sütterlin-Waack a adăugat că mai multe dintre observații au fost ulterior determinate ca nefiind zboruri ilegale de drone. Unele, însă, inclusiv cele deasupra infrastructurii critice, rămân neexplicate.

Suspiciuni de război hibrid

"Incidentele recente din țara noastră vecină, Danemarca, precum și din alte state europene, au drept scop principal să neliniștească populația și să destabilizeze situația din Europa", a spus ministra. În ultimele săptămâni, drone au încălcat spațiul aerian al Poloniei, României, Norvegiei și Danemarcei, alimentând apelurile pentru construirea unui "zid anti-drone" la granița estică a Uniunii Europene.

"Acestea sunt în mod clar instrumente tipice de război hibrid", a explicat Sütterlin-Waack, adăugând că nu există nicio amenințare concretă la adresa Germaniei din partea acestor incursiuni recente.

Potrivit Der Spiegel, roiuri de drone au fost raportate deasupra unei centrale electrice, a unui spital, a unei fabrici a diviziei navale a producătorului ThyssenKrupp, a unei rafinării de petrol și chiar deasupra clădirii parlamentului landului Schleswig-Holstein din Kiel. Dronele ar fi efectuat măsurători.

Der Spiegel a relatat observații similare în aceeași noapte, 25-26 septembrie, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în apropierea graniței Germaniei cu Polonia, de exemplu la o unitate militară din Sanitz și la un comandament naval din Rostock.

Sütterlin-Waack a adăugat că mai multe zboruri de drone au fost observate anterior, în august anul trecut, în diverse landuri germane.

Ministrul federal de interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a anunțat pe 27 septembrie planuri de a introduce o lege care să permită forțelor armate ale țării să doboare drone.

