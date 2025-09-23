Drone deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo: "Ipoteza rusă nu este exclusă". Moscova neagă

Dronele depistate luni noapte deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo au pus în alertă serviciie secrete din Danemarca şi Norvegia. În timp ce premierul danez a declarat că ipoteza rusă nu este exclusă, Moscova a negat, ca de obicei, că se află în spatele incidentului.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat marți, pe un ton prudent, dar ferm, că "nu poate exclude posibilitatea ca Rusia să fie implicată" în incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga. Frederiksen a enumerat o serie de incidente similare din regiune: drone deasupra Poloniei şi România, încălcări ale spațiului aerian estonian și atacuri ale hackerilor asupra aeroporturilor europene, în weekend.

Șefa guvernului danez a descris situația drept "un atac grav asupra infrastructurii critice daneze". "Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim și pentru ce trebuie să fim pregătiți, ca societate. Evident, nu respingem nicio posibilitate legată de cine se află în spatele acestui incident", a adăugat Frederiksen.

Replica de la Kremlin a venit repede. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a negat, în cadrul briefingului zilnic, că Rusia s-ar afla în spatele acestui incident. "Acuzațiile fără dovezi din partea Occidentului nu mai sunt luate în considerare", a declarat Dmitri Peskov.

Decolările și aterizările pe aeroportul din Copenhaga au fost suspendate pentru câteva ore, luni noaptea, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere. Rutele mai multor zboruri au fost modificate.

Inspectorul șef de poliție din Copenhaga, Jens Jespersen a afirmat, într-o conferință de presă susținută marți dimineață, că, pe baza numărului și a dimensiunii dronelor, precum și a momentului producerii incidentului, autoritățile cred că, probabil, un "actor capabil" s-a aflat în spatele incidentului.

El a adăugat că un asemenea actor ar poseda abilitățile, intenția și instrumentele necesare pentru a realiza o astfel de operațiune. La rândul lor, serviciile de informații daneze (PET) au declarat că Danemarca se confruntă cu o "amenințare de sabotaj importantă".

"Ne confruntăm în Danemarca cu o amenințare de sabotaj importantă. Nu am fost atacați, dar se dorește să se vadă cum reacționăm", a declarat directorul operațional al PET, Flemming Drejer, într-o conferință de presă.

