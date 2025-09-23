Ce se știe despre dronele care au blocat aeroportul din Copenhaga: "Este cel mai grav atac de până acum"

Trei sau patru drone "mari" au blocat luni seara traficul aerian pe Aeroportul din Copenhaga timp de aproape patru ore. Peste 20.000 de pasageri au fost afectați, iar 100 de zboruri au fost anulate. "Este cel mai grav atac de până acum asupra infrastructurii critice daneze", a declarat premierul Mette Frederiksen. Ea a precizat că poliția consideră că în spate se află un "actor capabil", iar ancheta este derulată în strânsă colaborare de poliție, serviciul de informații, armată și parteneri internaționali. Danemarca se află sub o amenințare ridicată de sabotaj, a transmis şi serviciul de informații. Un incident similar s-a petrecut și pe aeroportul din Oslo, Norvegia.

Activitatea de pe aeroporturile din Oslo și Copenhaga, în Norvegia și Danemarca, a fost afectată luni seara de apariția mai multor drone neidentificate. Aparatele au dispărut singure, fără a fi interceptate. Armata și serviciile de informații daneze și norvegiene colaborează pentru a stabili originea acestora.

Poliția din Copenhaga le-a descris drept drone "mari", cu autonomie de 3-4 ore și echipate cu proiectoare. Au venit din mai multe direcții diferite și au aprins și stins reflectoarele, survolând aeroportul timp de câteva ore. Potrivit corespondentului militar de la televiziunea de stat Nyheder, Mads Korsager, aparatele pot zbura până la 30 km și ar fi putut fi controlate chiar și de pe o navă. Dronele nu au fost doborâte, nici bruiate, pentru că zburau deasupra unei zone populate și ar fi pus oameni în pericol, a transmis poliţia.

Flemming Drejer, șeful Serviciului de Informații al Poliției din Danemarca, a calificat situația drept extrem de gravă. "Din perspectiva serviciilor daneze, privim acest incident ca fiind extrem de grav, este evident. Îl analizăm și în contextul în care Danemarca se află sub o amenințare ridicată de sabotaj", a declarat el marți, într-o conferință de presă.

Articolul continuă după reclamă

"Ceea ce am văzut aseară este cel mai grav atac de până acum asupra infrastructurii critice daneze. Acest lucru spune multe despre vremurile în care trăim și despre ce trebuie să fim pregătiți să gestionăm ca societate", a declarat premierul Mette Frederiksen, făcând o referire voalată la sabotajele ruseşti din UE, într-un comunicat de presă transmis marți dimineață.

Ea a precizat că poliția consideră că în spate se află un "actor capabil", iar ancheta se desfășoară în strânsă colaborare cu serviciile de informații, armata și parteneri internaționali. Șefa guvernului danez a adăugat că autoritățile nu exclud nicio ipoteză și că incidentul se înscrie într-o tendință observată tot mai des în ultima perioadă, marcată de atacuri cu drone, încălcări ale spațiului aerian și atacuri cibernetice asupra aeroporturilor europene.

Poliția din Copenhaga este în contact și colaborează cu autoritățile suedeze și norvegiene. "Am inițiat o anchetă amplă, în cadrul căreia colaborăm cu autorități din Norvegia și Suedia. Situația este extrem de critică", a declarat șefa Poliției, Anne Tønnes, la o conferință de presă.

Traficul aerian de pe Aeroportul din Copenhaga a fost oprit complet luni seară, de la ora 20:26 până la 00:20. În total, 35 de avioane aflate în drum spre Copenhaga au fost redirecționate către aeroporturi din apropiere. Incidentul a dus la anularea a 100 de zboruri și a afectat aproximativ 20.000 de pasageri. Poliția a transmis luni că "trei sau patru drone mari" au fost observate deasupra aeroportului.

Marți dimineață, acesta a fost redeschis după ce autoritățile au confirmat că dronele dispăruseră. La Oslo, au existat două incidente separate în care au fost semnalate drone deasupra aeroportului. Acesta și-a reluat activitatea marți, la ora 03:15.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰