Autoritățile belgiene investighează un nou incident de securitate după ce o dronă a fost observată, pentru a doua oară în mai puțin de o zi, deasupra bazei aeriene Kleine Brogel, locul unde se presupune că sunt depozitate arme nucleare americane.

Drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane - Shutterstock

O dronă a fost detectată din nou, în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra bazei militare Kleine Brogel din Belgia, potrivit presei locale. Este al doilea incident de acest fel în mai puțin de 24 de ore, după ce pe 31 octombrie mai multe drone au fost observate survolând aceeași zonă, a confirmat ministrul belgian al apărării, Theo Francken.

"Sistemul de detectare funcţionează", a scris acesta pe X. "Au loc investigaţii."

După cea de-a doua apariție, un elicopter al poliției a fost trimis în urmărirea dronei, însă nu a reușit să o intercepteze, relatează postul belgian VTM Nieuws, potrivit Mediafax.

Deși autoritățile nu au oferit detalii despre tipul dronei, presa locală notează că imaginile surprinse în timpul zborului vor fi analizate în cadrul unei anchete.

Baza aeriană Kleine Brogel este cunoscută pentru rolul său strategic în cadrul NATO, fiind considerată locul unde sunt stocate arme nucleare americane. De asemenea, baza va găzdui, începând cu 2027, primele avioane de vânătoare F-35 ale forțelor aeriene belgiene, potrivit agenției Belga.

Incidentul are loc pe fondul unei creșteri a numărului de observații de drone neidentificate în mai multe țări europene, ceea ce alimentează temerile privind posibile acțiuni de război hibrid atribuite Rusiei. În ultimele luni, au fost raportate incidente similare în Estonia, Polonia, România, Germania și Franța, unele ducând chiar la doborârea dronelor.

La jumătatea lunii octombrie, forțele aliate au doborât două drone de origine necunoscută lângă o bază militară din sudul Estoniei, iar în septembrie, Polonia a interceptat mai multe drone rusești care îi încălcaseră spațiul aerian.

