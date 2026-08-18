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Video După 30 de ani, începe procesul pentru uciderea lui Tupac. Cine este acuzat că a comandat atacul

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Anda Anghelache | Timp citire: 2 minute
Publicat la 18.08.2026, 08:05 | Modificat la 18.08.2026, 08:32

La 30 de ani de la moartea lui Tupac, avem, în sfârşit, un proces. Acesta a început la Las Vegas, iar singura persoană acuzată oficial de moartea artistului este un fost lider de bandă care a fost arestat în urmă cu aproape trei ani. Deşi nu ar fi apăsat pe trăgaci, procurorii spun că el e cel care ar fi comandat atacul care a zguduit lumea rappului

În faţa familiei lui Tupac, juriului şi a zecilor de jurnalişti prezenţi în sala de judecată, procurorul de caz a deschis procesul cu imagini din noaptea în care rapperul a fost ucis.

Atacul armat a avut loc pe 7 septembrie 1996, la câteva ore după ce artistul şi prietenii săi l-au bătut măr pe unul dintre nepoţii lui Duane Davis, pe atunci liderul unei grupări de stradă. Cunoscut şi drept Keffe D - e de altfel bărbatul pe care anchetatorii îl consideră acum creierul răzbunării.

"Duane Davis (acuzat că a orchestrat uciderea lui Tupac - n.r.) nu a apăsat pe trăgaci. Ceea ce a făcut a fost să planifice răzbunarea pentru bătaia suferită de nepotul său. Duane Davis s-a asigurat că cei care au tras erau înarmaţi şi pregătiţi să pună în aplicare răzbunarea", a spus procurorul.

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Potrivit legilor din Nevada, unde se desfăşoară şi procesul, bărbatul poate să fie acuzat de crimă chiar dacă dacă nu a apăsat pe trăgaci. Este suficient să se demonstreze că a luat parte la planificarea atacului. Exact asta încearcă acum să dovedească procurorii.

"În declaraţii publice şi chiar în apeluri private, Duane Davis ne-a povestit în repetate rânduri despre furia pe care a simţit-o şi despre propriul său rol în împuşcarea lui Tupac Shakur, în semn de răzbunare", a mai spus procurorul.

Procesul ar trebui să dureze aproximativ o lună, timp în care fanii rapperului speră din toată inima să se facă dreptate.

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Până acum, prin faţa juriului format din 16 persoane au trecut un fost detectiv, un poliţist şi o femeie martor, care mergea în seara fatidică la club.

"La sfârşitul acestui proces, veţi vedea că procurorii nu pot demonstra că Keffe D are vreo legătură cu această crimă", a declarat Michael Sanft, avocatul lui Duane Davis

Tupac a fost omorât la 25 de ani în timp ce aştepta la semafor pe un bulevard din Las Vegas. Patru focuri de armă au fost trase dintr-un sedan de culoare albă. În maşina din care s-a tras se aflau trei persoane şi Duane Davis, singurul suspect rămas în viaţă.

Anda Anghelache
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