Tensiunea creşte în Franţa! Sub sloganul "Blocăm totul", sute de mii de oameni organizează proteste şi greve, chiar şi după căderea guvernului Bayrou care anunţase măsuri dure de austeritate. După numirea noului premier, oamenii şi-au îndreptat furia către preşedintele Emmanuel Macron şi îi cer acum demisia în timp ce grevele paralizează mai multe sectoare din întreaga ţară.

După căderea guvernului, Franța intră într-o nouă etapă de instabilitate. Sunt anunţate greve şi proteste - Profimedia Images

Protest uriaş la nivel național în Franța, la nici 48 de ore de la demisia guvernului. Apelul s-a dat însă cu mai mult timp în urmă pe rețelele de socializare. Chiar acum câteva săptămâni, sub genericul "Blocăm totul", în semn de protest față de criza socială și politică care se regăsește în aceste momente în Franța față de măsurile de austeritate anunțate de guvernul demis și față de Emmanuel Macron.

Mai multe sindicate din transporturi, educație, servicii publice, sănătate și comerț au lansat la unison acest apel la grevă națională. Sunt anunțate perturbări majore ale traficului rutier, feroviar, aerian, cu excepția trenurilor de mare viteză. Practic, linia cea mai tranzitată de la nord la sud, în centrul Parisului, care ajunge la aeroportul Charles de Gaulle, va fi perturbată în cursul zilei de astăzi.

Mai multe companii au anunţat că zborurile au fost anulate, iar MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români și îi îndeamnă să se informeze în timp real. Cei care au probleme sunt îndemnați să se îndrepte către consulatele din Franța.

Vorbim despre un deficit bugetar al Franței în acest moment de 5,4% din PIB, astfel că guvernul trebuia să anunțe măsuri de austeritate și estima că prin acest plan de ajustare bugetară s-ar fi făcut o economie de 44 de miliarde de euro. Sunt mobilizate pentru această grevă națională 80.000 de forțe de ordine.

"Blocăm totul"

Deși președintele Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, manifestațiile de miercuri marchează începutul unei perioade prelungite de tulburări și nemulțumiri profunde, scrie Euronews.com.

După prăbușirea guvernului condus de François Bayrou, luni seara, Franța pare să intre într-o nouă etapă de instabilitate. Nemulțumirile provocate de planurile de austeritate au dus la apeluri pentru o mișcare națională de tip "Blocăm Totul", programată miercuri, care vizează paralizarea transportului, a școlilor și a vieții cotidiene.

Președintele Emmanuel Macron l-a desemnat, în mai puțin de 24 de ore, pe Sébastien Lecornu, un aliat apropiat, în funcția de prim-ministru. Totuși, pe rețelele sociale, mulți participanți și-au exprimat neîncrederea și nemulțumirea. Numeroși utilizatori au cerut dizolvarea Adunării Naționale și organizarea de alegeri anticipate.

Protestele, organizate în principal pe canale Telegram și rețele sociale, nu au o conducere centralizată, ceea ce face dificil pentru autorități să estimeze amploarea și desfășurarea acțiunilor de miercuri. Mesajele distribuite online îndeamnă la blocarea șoselei de centură a Parisului, cea mai aglomerată arteră urbană din Europa, cu 1,2 milioane de vehicule pe zi, și chiar la sabotarea alimentării cu energie în unele stații de metrou și tren. Alte idei propun acțiuni simbolice, precum acoperirea ziarelor de extremă dreapta cu publicații de stânga.

Deși protestul este deja comparat cu mișcarea "Vestelor Galbene" din 2018, "Blocăm Totul" este mai puțin structurat, apărând abia în această vară. Mișcarea a câștigat însă avânt online, alimentată de nemulțumiri legate de inflație, de clasa politică percepută drept disfuncțională și de măsurile de austeritate anunțate.

