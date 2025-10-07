Se împlinesc doi ani de la războiul care a modificat complet peisajul politic în Orientul Mijlociu. În 2023, pe 7 octombrie, atacul grupării teroriste Hamas zguduia Israelul. Oficiali israelieni şi ai Hamas se află zilele acestea în Egipt, unde discută alături de americani planul de pace al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Primul dialog s-a încheiat pozitiv, însă discuţiile continuă şi azi.

7 octombrie 2023. A fost ziua care a zdruncinat Orientul Mijlociu, pe care nimeni nu vrea să şi-o mai amintească. În timpul sărbătorii Iom Kipur, cerul Israelului a fost brăzdat de mii de rachete. Teroriştii Hamas au sfărâmat gardurile de la graniţă şi au intrat în kibbutzuri. Alţii au folosit planoare motorizate şi au deschis focul din aer.

A urmat un adevărat carnagiu. La festivalul în aer liber Nova, sute de tineri au fost ucişi fără milă.

"Am crezut că nu mai am copii. Au şi vorbit cu noi în telefon, am auzit cum îi împuşcă", a mărturisit Daniela Rosenberg, româncă stabilită în Israel.

Printre victime au fost şi români. Tal Haimi a fost ucis chiar în ziua masacrului, în kibuțul din sudul ţării: "Tal şi cu mine suntem împreună de 22 de ani. Mai mult de jumătate din viaţa mea a fost alături de el", a spus Ela Haimi, soţia lui Tal Haimi.

Atacul s-a soldat cu peste 1200 de morţi şi cu aproximativ 250 de oameni luaţi ostatici. A venit, apoi, răspunsul nemilos al Israelului, care a şocat întreaga planetă şi continuă să o facă.

Atacurile au atins proporţii greu de imaginat. Oraşe întregi au dispărut în câteva luni, ca şi cum nu ar fi existat vreodată. În cifre, 90% din Gaza.

În doi ani de război, în Gaza, peste 67 de mii de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte aproape 200.000 au fost rănite. Peste 1 milion de oameni au fost strămutaţi din cauza conflictului.

În septembrie, o anchetă independentă a Organizaţiei Naţiunilor Unite a arătat, pentru prima dată, că Israelul a comis un genocid devastator împotriva palestinienilor din Gaza. Constatare pe care guvernul israelian a respins-o. Israelul a folosit inclusiv foametea ca armă, pe lângă bombardamentele continue. În ciuda sutelor de camioane cu ajutoare care așteaptă la granițe, Israelul le-a blocat sau a restricționat intrarea. Realitatea este acum una a disperării.

"Trăim pe străzi, sperând să găsim adăpost, chiar şi un cort. Astăzi nu mai visăm la o casă, visăm la un cort, din cauza agresiunii nedrepte împotriva noastră", a spus un locuitor din Gaza.

Negocieri fragile în Egipt

Abia acum, israelienii şi reprezentanţii Hamas au ajuns la masa discuţiilor. Sunt în aceste zile în Egipt, unde discută planul de pace propus de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

"Cred că ne descurcăm foarte bine. Şi cred că Hamas a fost de acord cu lucruri care sunt foarte importante", a declarat Donald Trump, președintele SUA.

Există, însă, şi consecinţe.

Israel, tot mai izolat pe scena mondială

"Deşi Israelul a avut victorii, acestea au venit cu un cost uriaş. Ţara este în mare parte izolată pe scena globală, mai mult decât a fost în ultimii ani", a transmis Sam Mednick, jurnalist Associated Press.

Benjamin Netanyahu a fost acuzat de crime de război în Gaza. Asta nu l-a oprit din a continua bombardamentele şi nici din a deschide fronturi în Liban, unde mii de terorişti Hezbollah au fost ucişi şi răniţi sau Iran şi Yemen.

