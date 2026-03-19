Economia SUA nu e suficient de puternică pentru războiul cu Iranul, avertizează un aliat al lui Trump

EJ Antoni, un economist american, aliat al lui Donald Trump şi propus de acesta pentru a conduce Agenţia de Statistică a Muncii, susține că economia americană nu este suficient de puternică pentru a face față unui preț al petrolului de peste 100 de dolari barilul şi avertizează că scumpirea energiei, pe fondul războiului din Iran, va alimenta inflația.

"Nu cred că aceasta este o economie care poate face față unui petrol de 100 de dolari barilul, pur și simplu nu poate", a declarat Antoni pentru Financial Times. "Economia este mai slabă decât credeam, iar inflația este mai ridicată decât credeam", a adăugat el.

"Prețurile mai mici la energie din 2025 au contribuit la reducerea presiunii asupra prețurilor în întreaga economie. Acum însă vom vedea că prețurile mai mari la energie vor avea exact efectul opus și vor pune presiune asupra prețurilor din întreaga economie", a mai explicat el.

Economia SUA nu mergea prea bine nici înainte de războiul împotriva Iranului, explică FT. PIB-ul SUA în trimestrul al patrulea din 2025 a fost revizuit săptămâna trecută la 0,7%, de la 1,4%, cât era estimat inițial, în timp ce datele publicate miercuri au arătat că prețurile angro au crescut peste așteptări în februarie, înainte de începerea războiului. Economia SUA a pierdut luna trecută 92.000 de locuri de muncă, o scădere puternică ce a șters avansul din ianuarie.

Antoni a subliniat și "lipsa creării de locuri de muncă" în SUA, pe care o pune parțial pe seama concedierilor din sectorul public de anul trecut. El a reluat criticile la adresa agenției de statistică a muncii, pe care a numit-o "un generator de numere aleatorii". În trecut, el a cerut o reformă a modului în care sunt realizate rapoartele și datele despre piața muncii și locurile de muncă nou create.

În august anul trecut, Trump l-a propus pe Antoni, economist-șef la Heritage Foundation, pentru a-l înlocui pe șeful agenției americane de statistică a muncii, demis în urma unui raport negativ privind locurile de muncă, pe care președintele SUA l-a considerat "trucat". Ulterior, și-a retras brusc propunerea și a ales un alt economist, Brett Matsumoto, pentru care este nevoie de aprobarea Senatului.

Declarațiile lui Antoni vin la o zi după ce directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA a demisionat în semn de protest față de războiul din Iran, marcând prima plecare importantă din administrația Trump de la începutul conflictului.

Republicanii sunt tot mai îngrijorați că prețurile uriașe la petrol le-ar putea afecta șansele la alegerile midterms din noiembrie. Prețul benzinei în SUA a urcat la 3,84 dolari galonul (n.r. 1,02 dolari pe litru), de la 2,92 dolari cu o lună în urmă, iar motorina a depășit 5 dolari galonul (n.r. 1,3 dolari pe litru).

Georgiana Dulgheru

