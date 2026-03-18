Primele fisuri în tabăra MAGA? Ce înseamnă pentru Trump demisia șefului antiterorism

Demisia lui Joe Kent, primul înalt oficial american din domeniul securității care pleacă din cauza războiului din Iran, arată o nouă fază în disputele din tabăra republicană în ceea ce privește conflictul militar din Orientul Mijlociu, arată o analiză CNN. Deși el nu este o figură foarte influentă în mișcarea MAGA, iar analiștii politici nu se așteaptă la dezertări în masă după gestul său, episodul arată totuşi că Trump își pierde treptat din susținători.

Joe Kent, care a condus Centrul naţional antiterorist, și-a explicat demisia spunând că nu poate "să susțină cu bună știință războiul din Iran" și a insinuat că administrația Trump a mințit că Iranul reprezintă o amenințare "iminentă" pentru SUA. Totodată, a susținut că Israelul a atras Statele Unite într-un război care "nu servește în niciun fel poporului american și nici nu justifică costul vieților americane", aminteşte CNN.

În replică, președintele Donald Trump a transmis marți seara că este "un lucru bun că a plecat" pentru că era "foarte slab în ceea ce privește securitatea". Chiar dacă are un trecut controversat, a promovat teorii ale conspirației, iar accentul puternic pus pe Israel în scrisoarea sa de demisie ridică semne serioase de întrebare cu privire la sursa opiniilor sale, Joe Kent este un fost militar de elită (a făcut parte din Beretele Verzi), iar Trump l-a considerat potrivit pentru o funcție importantă în domeniul informațiilor.

De ce este importantă demisia lui Joe Kent?

Kent ar putea reprezenta o parte din electoratul lui Trump care nu susține pe deplin războiul împotriva Iranului, mai ales dacă acesta se prelungește. Iar demisia sa i-ar putea pune probleme lui Trump. Scrisoarea sa a atras atenția și din cauza acuzațiilor lansate către Israel: Kent a spus că Israelul a pus presiuni pe Statele Unite să intre în războiul cu Iranul.

Dacă ținem cont că și secretarul de stat Marco Rubio a spus ceva asemănător, nu pare o acuzație chiar atât de absurdă. După atacul din 28 februarie, Marco Rubio a justificat operațiunea spunând că Iranul reprezenta o amenințare iminentă deoarece Israelul urma să îl lovească primul, iar Teheranul ar fi ripostat atacând ținte americane. Ulterior, administrația Trump a renunțat la această versiune.

Kent nu s-a oprit aici. El a menționat "puternicul lobby american" al Israelului, a dat vina pe "înalți oficiali israelieni" pentru "campania de dezinformare" cu privire la amenințarea reprezentată de Iran şi a acuzat Israelul că a atras Statele Unite în războiul din Irak din 2003. A numit, de asemenea, războiul civil sirian (în care soția sa a murit în 2019) "un război fabricat de Israel".

Pe scurt, sună foarte similar cu tipul de discurs pe care îl are fostul prezentator Fox News, Tucker Carlson, o figură importantă din mișcarea MAGA, dar care nu susține implicările SUA în conflicte militare și critică Israelul. Din acest grup mai fac parte fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene și fosta prezentatoare Fox Megyn Kelly.

Opiniile lui Joe Kent ar putea reflecta, așadar, un sentiment mai larg în cadrul electoratului conservator. Opiniile anti-Israel și antisemitismul par să fie în creștere, în special în rândul generației tinere și al influencerilor, ceea ce ar putea reduce sprijinul dreptei pentru război, explică CNN.

Percepția generală în acest moment este că, în ciuda unor voci conservatoare care și-au exprimat rezervele față de război, toată dreapta este aliniată în spatele lui Trump. Dar realitatea este mai nuanțată. Un sondaj CNN realizat la începutul războiului arăta că 23% dintre republicani nu erau de acord cu decizia de a recurge la acțiuni militare. Şi deşi mulți republicani au spus că susțin războiul, poziţia nu era una "fermă", adică susținerea ar putea slăbi pe măsură ce costurile acestui război se adună. Chiar și vicepreședintele JD Vance a evitat să susțină direct și complet războiul. El este poate cea mai înaltă figură din tabară republicană anti-război.

Scrisoarea lui Kent mai ridică o problemă reală pentru Donald Trump: justificarea războiului. Indiferent dacă oamenii cred sau nu ce spune Kent, devine tot mai clar pentru ei că administrația Trump nu a putut explica clar de ce Iranul reprezenta o "amenințare iminentă". Deși au fost avansate mai multe variante, în cele din urmă administrația pare să se fi oprit asupra scenariului că Trump credea că Iranul urma să atace SUA, deși nu există informații care să susțină clar acest lucru, subliniază CNN.

O altă întrebare importantă este dacă și alte voci conservatoare importante vor urma exemplul lui Kent. De pildă Tulsi Gabbard, directoarea pentru informațiile naționale. Ea nu a făcut declarații publice de la începutul războiului din Iran, deşi a avertizat ani de zile împotriva unui conflict militar cu Iranul.

Gabbard a scris marți pe platforma X că este responsabilitatea lui Trump să decidă dacă Iranul reprezenta sau nu o amenințare iminentă, dar a evitat să-și exprime propria opinie. Mai mult, nici nu a spus explicit că nu este de acord cu acuzaţiile lui Kent.

Georgiana Dulgheru

