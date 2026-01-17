Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”, în pofida faptului că nu are tocmai un palmares impresionant în acest joc video.

Elon Musk, din nou motiv de glume pe internet. Ce a făcut cel mai bogat om de pe planetă - Profimedia

Anunţul a fost ironizat imediat de către comunitatea jucătorilor, care nu a uitat configuraţia "catastrofală" cu care acesta s-a lăudat în mai 2022 - două săbii, un toiag şi două scuturi.

"Cel mai rău build pe care l-am văzut vreodată", comenta la acea vreme publicaţia de specialitate Kotaku.

Pe Reddit, dezvăluirea prenumelui a declanşat o avalanşă.

Articolul continuă după reclamă

"Tipul ăsta şi-a numit copilul Comet Azure după ce a avut cel mai prost build în Elden Ring din toate timpurile", este ironizat Musk.

Elon Musk a scris pe X că fiul său, geamănul lui Comet Azure, Strider Sekhar, poartă numele lui Aragorn din "Stăpânul Ineleleor" şi al fizicianului indian Subrahmanyan Chandrasekhar, laureat al Preimului Nobel în Fizică.

Gemenii, născuţi în noiembrie 2021, provin din relaţia lui Elon Musk cu Shivon Zilis, conducătoarea Neuralink.

Omagiul adus fizicianului şi operei lui Tolkien a fost salutat, însă trimiterea la jocuri încruntă.

Mulţi jucători consideră că să-ţi amesteci Elden Ring în arborele geneaologic atunci când eşti considerat lamentabil în joc este ca şi cum te-ai compara cu Leonard de Vinci după ce-ai mâzgălit ceva.

Această reacţie negativă reanimă acuzaţii proferate de comunitate împotriva lui Elon Musk cu privire la realitatea perfomanţelor sale în mai multe jocuri de rol competitive ca Diablo sau Path of Exile 2.

În urmă cu un an, jucători profesionişti ai Path of Exile 2 au denunţat faptul că patronul Tesla, care a postat un clip în toiul jocului, nu stăpâneşte în mod vizibil bazele jocului, în pofida faptului că contul îi era clasificat drept unul dintre cele mai bune din lume.

Asta înseamnă că Elon Musk pare să plătească foarte bine oameni care să joace jocuri pe profilul său.

La vremea respectivă, The Guardian titra că "Elon Musk este acuzat că se preface că e bun la jocuri video. Ironia este încântătoare".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰