Elon Musk pierde titlul de "cel mai bogat om din lume". Cine i-a luat locul

Elon Musk pierde titlul de "cel mai bogat om din lume"

Averea lui Ellison a crescut cu 101 miliarde de dolari, ajungând la 393 de miliarde de dolari, după raportul de câștiguri uimitor de puternic al Oracle, marți seara, depășind averea netă a lui Musk de 385 de miliarde de dolari, potrivit CNN.

Oracle (ORCL) a raportat o cerere crescândă pentru capacitatea centrelor sale de date din partea clienților de inteligență artificială, lansând acțiunile în stratosferă. Acțiunile sunt cu 41% mai mari miercuri, pe cale să înregistreze cea mai mare creștere într-o singură zi a acțiunii din 1992.

CEO-ul Safra Catz a anunțat marți, după închiderea pieței bursiere, că Oracle a semnat patru contracte de miliarde de dolari cu clienți în timpul trimestrului și se așteaptă să semneze mai multe în lunile următoare.

Articolul continuă după reclamă

Această prognoză electrizantă a fost alimentată de apariția Oracle ca furnizor cheie de infrastructură care alimentează cererile enorme de putere de calcul ale companiilor de inteligență artificială - principala sursă de încredere a Oracle ca furnizor de servicii cloud și software pentru baze de date. În iulie, Oracle a anunțat o înțelegere pentru a furniza companiei-mamă OpenAI a ChatGPT 4,5 gigawați de electricitate pentru a alimenta software-ul său de inteligență artificială.

"Vom vorbi despre asta mult timp", a declarat Ben Reitzes, analist la Melius Research, despre raportul de câștiguri al Oracle într-o notă către investitori miercuri. Reitzes a numit "uluitoare" cererea restantă de 455 de miliarde de dolari a Oracle pentru serviciile sale de inteligență artificială.

Ellison este cel mai mare acționar individual al Oracle și ar putea câștiga titlul de cea mai bogată persoană din lume dacă acțiunea își continuă câștigurile extraordinare la deschiderea piețelor miercuri. Saltul acțiunii este extrem de rar pentru o companie care are o valoare de piață masivă de puțin sub 700 de miliarde de dolari - a 13-a cea mai valoroasă acțiune de pe piață la închiderea de marți. Oracle este acum pe punctul de a depăși 1 trilion de dolari în valoare de piață

Bloomberg notează că saltul de avere al Ellison este "cea mai mare creștere într-o singură zi înregistrată vreodată" de indice. Indicele Bloomberg Billionaires se va actualiza după închiderea pieței de miercuri.

