Elon Musk s-ar fi bătut cu secretarul Trezoreriei SUA în Casa Albă, în aprile, după ce Trump l-ar fi ignorat

Publicația Daily Mail a fost prima care a relatat despre conflictul din luna aprilie, care a avut loc după o discuție aprinsă în Biroul Oval. Trump ar fi ales să urmeze sfatul lui Bessent privind numirea unui nou șef interimar al IRS (n.r. fiscul american), în detrimentul lui Elon Musk. Incidentul ar fi dus însă la ruperea relației dintre Trump și cel care fusese considerat un apropiat de încredere.

Fostul strateg șef al Casei Albe, Steve Bannon, a confirmat pentru presă că între cei doi s-au schimbat nu doar replici tăioase, ci și lovituri fizice. "Scott i-a zis: "Ești un impostor. Un impostor total". Asta l-a scos din sărite pe Musk, care l-a lovit cu umărul, iar Bessent i-a dat înapoi", a spus Bannon.

Scandalul ar fi escaladat apoi în holul Casei Albe, în apropierea biroului consilierului pentru securitate națională, Mike Waltz. Mai mulți angajați ar fi intervenit pentru a-i despărți, iar Musk a fost escortat afară din aripa vestică. Trump, deși s-ar fi declarat dezamăgit de incident, ar fi spus că este "100% de partea lui Bessent".

Această confruntare nu ar fi singura problemă care a tensionat relația dintre Musk și echipa lui Trump. Miliardarul ar fi avut o relație conflictuală și cu Susie Wiles, șefa de campanie a lui Trump în 2024, pe care ar fi tratat-o "ca pe o secretară", potrivit surselor Daily Mail. De asemenea, în martie, Musk a avut un conflict deschis cu secretarul de stat Marco Rubio, căruia i-a reproșat că nu a concediat destui angajați în cadrul reformei inspirate de "Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală" (DOGE), condus de Musk.

În plus, The New York Times a publicat recent un raport-bombă despre presupusa utilizare frecventă a substanțelor interzise de către Musk. Acesta ar fi consumat ketamină, ecstasy, ciuperci halucinogene și ar fi călătorit cu o cutie de medicamente care conținea în jur de 20 de pastile zilnic, printre care Adderall.

Relație complicată între Trump și Musk

Chiar și în contextul acestor tensiuni, în martie, Trump l-a invitat pe Musk să aducă un model Tesla pe peluza Casei Albe și i-a oferit o "cheie de aur" simbolică, ca semn de apreciere pentru proiectul DOGE. Însă relația s-a deteriorat rapid.

Pe 30 mai, Musk a postat pe X un mesaj dur la adresa proiectului de lege bugetară promovat de Trump, numind-o "o abominație plină de cheltuieli inutile" și criticându-i pe toți cei care au votat pentru ea. Trump s-a declarat "foarte surprins și dezamăgit", iar în replică a amenințat că ar putea tăia toate subvențiile guvernamentale pentru companiile lui Musk - care, în ultimele două decenii, au primit circa 38 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, schimbul de replici a fost ușor temperat ulterior: Trump a spus că îi dorește lui Musk "toate cele bune", iar Musk a răspuns pe X cu un simplu "La fel". Mai mult, Musk a șters o postare controversată în care sugera că Trump ar fi implicat în dosarele Epstein.

Totuși, într-un interviu telefonic acordat sâmbătă NBC, Trump a fost clar: "Nu am nicio intenție să vorbesc cu el. Sunt prea ocupat cu alte lucruri".

