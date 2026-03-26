Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou

Un american a cărui voce a fost stinsă de o boală necruţătoare a primit o şansă la o nouă viaţă. Salvarea a venit prin intermediul unui cip implantat în creier, o tehnologie revoluţionară care poate transforma gândurile în vorbe. Acum, cu ajutorul inteligenţei artificiale, bărbatul poate comunica din nou cu cei dragi. Elon Musk, şeful companiei americane, vrea să accelereze producţia de cipuri revoluţionare.

Nu este o scenă dintr-un film science-fiction, ci povestea emoţionantă a lui Ken, un american diagnosticat cu o boală necruţătoare care i-a furat treptat controlul asupra propriului corp. Pentru prima dată în ultimii ani, poate să comunice cu familia.

Salvarea a venit sub forma unui cip, de mărimea unei monede, implantat în creier. "Ken a devenit al doilea participant care a primit un implant Neuralink pentru voce. Gândeşte, iar dispozitivul vorbeşte în locul lui, cu vocea lui", a declarat soţia pacientului.

Inginerii de la Neuralink l-au antrenat să folosească cipul. Sistemul de inteligenţă artificială poate citi atât buzele pacientului, cât şi semnalele nervoase din creier.

Articolul continuă după reclamă

"Când suferi de scleroza laterală amiotrofică, ai de-a face cu o degradare a neuronilor. Nu poți transmite semnalul de la creier la mușchi. E ca și cum ai avea un cablu de internet rupt, iar cu ajutorul unei interfețe creier-computer, ocolești complet această cale", a explicat un inginer Neuralink.

Afecţiunea distruge neuronii şi, cu timpul, pacientul paralizează. La nivel mondial, aproape 90 la sută dintre pacienţi îşi pierd capacitatea de a vorbi. Scleroza laterală nu are leac, iar rata de supravieţuire e de cel mult 5 ani.

"Începem prin a reduce suferința umană. Primul nostru produs se numește Telepathy și permite unei persoane care și-a pierdut capacitatea de a-și controla corpul să comunice cu un computer și să facă telepatie", a declarat Elon Musk.

Până acum, 21 de pacienţi şi-au implantat cipuri Neuralink în creier pentru diverse afecţiuni neurologice. Programul este disponibil doar în Statele Unite, Canada şi Marea Britanie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰