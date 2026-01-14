Mama lui Guillaume Oană, adolescentul român decedat în incendiul izbucnit într-un club din Elveția, vorbește pentru prima dată despre tragedie. Spune că a trecut prin zile de coșmar până când a aflat ce s-a întâmplat cu fiul ei. Au fost nopţi nedormite în care s-a rugat ca băiatul ei de 18 ani să se numere printre răniţii neidentificaţi. S-a stins însă alături de prieteni iar acum i-au rămas doar amintirile.

Roxana Oană este una dintre cele 40 de mame care îşi plâng copiii după tragedia din Crans-Montana. Locuieşte la Lausanne iar băiatul ei de 18 ani era plecat în Crans Montana pentru Revelion. Când a aflat de incendiu din presă, i s-a strâns inima.

"Guillaume dormea la prietena mea cea mai bună împreună cu filul ei şi cu cel mai bun prieten al lui. Erau toţi trei, în momentul acela am simţit că s-a întâmplat ceva cu ei", a povestit Roxana Oană.

Au urmat zile de coşmar şi întrebări fără răspuns:unde este Guillaume? Băiatul a fost dat dispărut, iar familia a lansat apeluri disperate pe rețelele de socializare, sperând că acesta ar fi putut supraviețui şi ar fi internat neidentificat într-un spital.

"Primele patru zile când Guillaume era de negăsit. Au fost cele mai cumplite zile. Dacă toate lucrurile ar fi fost făcute ca la carte, într-o ţară unde lucrurile sunt foarte controlate astăzi, nu ne-am plânge copiii", a povestit Roxana Oană.

Acum tot ce a mai rămas este amintirea.

"Primul lucru care îmi vine acum este râsul lui, zâmbetul lui frumos. Era blând cu toată lumea şi mai ales cu animalele şi cu persoanele în vârstă. Aş vrea să fie amintit exact cum a fost: ca un copil frumos, blând şi iubit de toţi", povesteşte Roxana Oană.

Guillaume Oană va fi înmormânat vineri, în Elveţia.

