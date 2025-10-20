Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi.

Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Palatul Elysee. Fostul preşedinte va fi încarcerat marţi - Profimedia

Informaţia a fost furnizată de BFMTV, care citează o persoană apropiată preşedintelui Republicii.

Marţi, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul preşedinte al Republicii va descoperi celula sa din închisoarea La Santé unde va începe să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Sosirea sa în penitenciar va fi urmărită cu atenţie de francezi, iar fostul şef de stat s-a pregătit pentru acest moment.

Fără tratament special

Nicolas Sarkozy a declarat pentru Le Figaro şi La Tribune Dimanche că nu a solicitat nicio facilitate pentru şederea sa în spatele gratiilor. De asemenea, a refuzat să scrie o cerere pentru o celulă individuală, deşi administraţia penitenciară a decis să-l plaseze în izolare pentru a-i garanta siguranţa.

Marţi, la ora 9:30, el se va prezenta la închisoarea La Santé şi va urma acelaşi protocol ca toţi ceilalţi deţinuţi.

Fostul preşedinte de dreapta va fi încarcerat într-o celulă de 11 metri pătraţi cu o fereastră sigilată şi în izolare. Va avea un televizor mic, dar nu şi un telefon mobil. Sarkozy a declarat pentru Le Figaro că va lua cu el două cărţi: Contele de Monte Cristo, în două volume, şi biografia lui Iisus de Jean-Christian Petitfils.

Sarkozy îşi susţine nevinovăţia

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru încercarea de a strânge fonduri din Libia pentru campania sa electorală din 2007. El a declarat pentru La Tribune Dimanche că şi-a făcut deja bagajele şi se simte calm înainte de începerea pedepsei.

Fostul preşedinte a mai declarat pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie compătimit în timpul detenţiei. El intenţionează să scrie o carte în închisoare.

Sarkozy, care a condus Franţa între 2007 şi 2012, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală pentru eforturile depuse de apropiaţii săi de a face rost de fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidenţială din 2007.

Sarkozy a susţinut întotdeauna că este nevinovat şi a contestat condamnarea.

