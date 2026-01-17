Antena Meniu Search
Emmanuel Macron reacţionează la ameninţările lui Donald Trump: "Inacceptabil"

Președintele francez Emmanuel Macron l-a criticat pe Donald Trump pentru amenințarea sa referitoare la impunerea unor noi tarife vamale. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă un nou set de tarife vamale pentru o serie de țări care exportă bunuri către SUA, începând cu 1 februarie, inclusiv Franţa şi Germania.

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 21:07
"Franța este angajată în suveranitatea și independența națiunilor, în Europa ca și în alte părți", spune el într-o postare pe rețelele de socializare.

"Acest lucru ne ghidează alegerile. Acesta stă la baza atașamentului nostru față de Națiunile Unite și față de Carta noastră."

Macron spune că "pe această bază susținem și vom continua să sprijinim Ucraina".

El continuă: "De asemenea, pe această bază am decis să ne alăturăm exercițiului decis de Danemarca în Groenlanda. Susținem această decizie. Mai ales pentru că privește securitatea în Arctica și la frontierele Europei noastre."

Macron spune că liderii europeni nu vor fi influențați de intimidare sau amenințări.

"Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu își au locul în acest context. Europenii vor răspunde la ele într-un mod unit și coordonat dacă acestea ar fi confirmate. Vom ști cum să susținem suveranitatea europeană. În acest spirit voi vorbi cu partenerii noștri europeni", adaugă preşedintele francez.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un nou set de tarife vamale pentru o serie de țări care exportă bunuri către SUA, începând cu 1 februarie.

Trump spune că acestea vor rămâne în vigoare până "în momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei" de către SUA.

Scriind pe Truth Social, Trump spune că țărilor precum Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda li se va "aplica un tarif de 10%" pentru "toate" bunurile trimise către SUA. Pe 1 iunie, acesta va fi majorat la 25%, scrie el pe Truth Social.

franta emmanuel macron tarife vamale donald trump europa
