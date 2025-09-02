Antena Meniu Search
Erdogan susţine că Putin şi Zelenski "nu sunt încă pregătiţi" să se întâlnească

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin "nu sunt încă pregătiţi" să se întâlnească. Ergodan a discutat în China cu Vladimir Putin şi telefonic cu Volodimir Zelenski, scrie Reuters.

de Daniela Ciucă

la 02.09.2025 , 15:32
Erdogan a vorbit cu jurnaliștii la bordul avionului care îl transporta din China, unde s-a întâlnit cu Putin și, ulterior, a spus că l-a sunat pe Zelenski. El a subliniat că discuțiile purtate în ultimele luni între oficialii ruși și ucraineni la Istanbul arată că drumul spre pace rămâne deschis, scrie Reuters.

Turcia este în favoarea "ridicării treptate a nivelului negocierilor" pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete, a adăugat Erdogan. Liderul turc a precizat că orice inițiativă va trebui, în cele din urmă, gestionată la nivelul liderilor, deși condițiile nu sunt încă întrunite.

Turcia a încercat să medieze negocierile între Rusia şi Ucraina în trecut

Membră a NATO, Turcia a a avut discuții atât cu Moscova, cât și cu Kievul, de la invazia Rusiei din 2022, și a încercat să medieze între cele două părți.

În luna august, Zelenski a propus Turcia ca potenţială gazdă pentru viitoarele negocieri de pace cu Rusia. Printre statele propuse s-au numărat şi mai multe ţări europene, dar şi ţări din Golf.

